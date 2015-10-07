Свежий выпуск Графика дается избранным Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Экспозиция посвящена 550-летию Казахского ханства. На ней представлено 64 произведения автора, выполненных в черно-белой и цветной литографии и линогравюре.

– Графика дается избранным, наделенным особым талантом художникам, – считает Айнабек Оспанов, директор Художественной галереи. – Батухан Баймен – в их числе. Он в прекрасной форме, много выставляется, удивительным образом сочетая активное творчество с общественной деятельностью.

Много лет назад в студенте художественно-графического факультета Шымкентского педагогического института Батухане Баймене разглядел божью искру и взял молодое дарование под свою опеку Темирхан Ордабеков. Сегодня это известный мастер, много лет занимающийся графикой, линогравюрой, офортом, по праву считающийся основателем собственной школы линогравюры. Со временем уроки мастерства переросли в крепкую дружбу, в основе которой лежит общий взгляд на искусство и понимание миссии художника. Эта связь не прерывается и сейчас, и даже стала основой для издания совместного альбома, получившего незамысловатое название – «Учитель и ученик».

Графика Б. Баймена удивительно музыкальна, меланхолична и литературна. Сам автор склонен это связывать с тем, что многие его сюжеты стали следствием художественного переосмысления литературных произведений известных писателей, особенно Абая и Чингиза Айтматова. Впрочем, темы его картин весьма разнообразны.

К примеру, в серии-триптихе «Астана» художник словно погружается в раздумья о человеческой жизни, важности семейных ценностей и преемственности поколений. Образ молодой столицы ассоциируется у него с юной девушкой. Автор осмысливает разные философские определения, размышляя о судьбах большой и малой родины. Ему удается удивительно тонко и талантливо передать творческий замысел на лист бумаги или кусок линолеума. В этом как раз и кроется секрет особого мастерства художника.



