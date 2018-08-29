Грамотные и стрессоустойчивые: в Алматы идет набор операторов службы 102
В Алматы объявили о наборе сотрудников в Центр оперативного управления. В числе качеств, которыми должны обладать будущие операторы службы 102 указаны грамотность, хорошее знание города и стрессоустойчивость, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел города.
В эти дни стажировку в ЦОУ проходит 13 человек.
"Изначально, ориентировочно чуть меньше месяца назад, 40 человек изъявили желание работать в нашем подразделении. Некоторых не устроила заработная плата и график работы, а некоторые и вовсе не соответствовали имеющимся требованиям, к примеру, не имеют навыков работы на компьютере, слабая скорость набора текста, незнание элементарных правовых азов и плохой ориентир в городе. А ведь еще очень важно, чтобы этот специалист был морально и стрессоустойчив. На данном этапе нам для промежуточного увеличения количества операторов службы 102 нужны 32 человека. В этой связи публично объявляем о наборе сотрудников на эту позицию", – сказал начальник Центра оперативного управления ДВД города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.
При этом он отметил, что с недавнего времени был изменен график работы операторов, а их количество увеличено с 10 до 14 человек в смену.
"Если ранее техники 102 заступали на суточное дежурство, то есть 24 часа, то сейчас рабочее время одной смены составляет 12 часов, что прежде всего, по нашим прогнозам, увеличит КПД каждого сотрудника и положительно скажется на качестве и оперативности приема звонков. В идеале речь идет о 2-3 минутах. При таком графике инспекторы имеют право на два коротких перерыва по 15 минут – это на прием пищи и еще один 30-минутный перерыв на личные нужды. И еще в качестве новшества в нашей работе – незначительное увеличение рабочих мест в зоне приема звонков на 4 позиции в смену", – сообщил Квашнин.
Как подчеркнули в ДВД, штатная численность ЦОУ осталась на прежнем уровне, а набор сотрудников ведется за счет внутреннего резерва – на место сотрудников органов внутренних дел, находящихся в отпуске по уходу за детьми.