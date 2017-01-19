​Гран-при для «Казыны»

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Любовь Доброта, Шымкент

Победа на III Международном фестивале-конкурсе хореографического творчества «Розы России» стала закономерным успехом для артистов. Коллектив – неоднократный лауреат различных респуб­ликанских и международных конкурсов, более четверти века радую­щий поклонников своим творчеством.

Каждый выход этого ансамбля на сцену непременно сопровождается взрывом аплодисментов. Так было и в Екатеринбурге, где проходил конкурс. Нашу страну на нем представляли трое из 16 танцоров «Казыны» – Даниил Нугманов, Багдат Байбалашев и Гульнар Сатае­ва. Ребята выступали в двух номинациях – дуэте и трио, и везде их ждал успех. Из России они привезли Гран-при и первое место. И это при том, что конкуренция была достаточно жесткой: в международном конкурсе принимали участие около 50 коллективов из России, Болгарии и Казахстана.

Российским ценителям хореографического искусства шымкентские танцовщики показали казахские стилизованные композиции «Аншылар» и «Кырандар», покорив публику рисунком народного танца и богатством костюмов. Артисты также исполнили таджикский и узбекский народные танцы.

Руководитель танцевального ансамбля «Казына» Зауре Ажибекова считает, что их номера заметно выделялись на фоне выступлений других участников фестиваля-конкурса. Отсюда и победа, которую единогласно присудило им жюри.

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