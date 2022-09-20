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Гран-при проходит в Астане
Аскар Бейсенбаев

В столице Казахстана стартовал первый этап женского Гран-при ФИДЕ (Международная шахматная федерация).

Всего в женской серии Гран-при 2022–2023 примут участие 16 игроков, и каждая из них примет участие в трех из четырех турниров WGP (Всемирное Гран-при). В каждом из турниров, проводящихся в разных странах, участвуют 12 игроков по круговой системе. В них каждый набирает очки в соответствии со своим положением в итоговой таб­лице. Победителем серии WGP становится игрок, набравший наибольшее количество очков, заработанных во всех трех турах. Общий призовой фонд каждого из четырех турниров составляет 80 тыс. евро, еще 80 тыс. евро распределяются между восемью лучшими игроками в общем зачете серии Гран-при. При этом два игрока, набравшие больше очков в серии WGP, получают право на участие в турнире претенденток ФИДЕ среди женщин 2023–2024. Турнир в нашей столице будет проходить до 30 сентября в здании МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»).

Торжественное открытие первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ посетили министр культуры и спорта Даурен Абаев, представители международной шахматной организации ФИДЕ, журналисты, общественные дея­тели.

– Искренне рад приветствовать вас на гостеприимной казахстанской земле! Сегодня мы открываем первый этап женской серии Гран-при ФИДЕ. Это большое событие не только в мире шахмат, но и в повестке казахстан­ского спорта. Ведь в соревновании принимают участие две наши лучшие шахматистки – Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. В этом ключе хочу выразить благодарность Международной федерации шахмат за возможность проведения в нашей столице международного турнира столь высокого уровня. Каждой из 12 участниц я желаю удачи: пусть вам благоволит шахматная Каисса. Уверен, здесь будет царить атмосфера, исполненная не только принципиальной и честной борьбы, но и дружбы, спортивной солидарности. Меж­дународная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила 2022 год Годом женщины в шахматах. Я искренне убежден, что это послужит более активному участию женщин во всех аспектах шахматной жизни, – отметил на открытии глава спортивного ведомства Казахстана Даурен Абаев.

В свою очередь советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев зачитал поздравительные слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича: «Обладая богатыми шахматными традиция­ми, Казахстан неоднократно получал статус места проведения значимых спортивных мероприятий такого высокого уровня. Я полностью уверен, что это событие станет достойным продолжением шахматных традиций не только в Казахстане, но и в регионе!»

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