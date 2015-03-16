Гран-при с китайской «пропиской» Свежий выпуск 861 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

фото пресс-службы акима области

На творческом состязании присутствовали первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек, заместитель Председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов, аким Акмолинской области Сергей Кулагин.

В приветственном слове председатель областного филиала партии «Нур Отан», глава региона С. Кулагин особо подчеркнул, что айтыс проходит в рамках Года Ассамблеи народа Казахстана, и на сцене собрались лучшие импровизаторы, которые в своих выступлениях будут поднимать серьезные актуальные проблемы.

Искусство красноречия, импровизаторский дар и богатство казахского устного творчества оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов, депутат Мажилиса Парламента Алдан Смайыл, депутат Сената Парламента Жабал Ергалиев, президент Ассоциации национальных видов спорта РК Бекболат Тлеухан, композитор Алтынбек Коразбаев. А в качестве ведущего айтыса выступил известный акын Журсин Ерман.

В состязании приняли участие 16 акынов из городов Казахстана, представители КНР и Узбеки­стана, а их искусством наслаждались 700 зрителей. В импровизациях акынов нашла отражение тема дружбы казахстанского народа и межнационального согласия.

Главный приз – 2 млн. тенге – победителю айтыса Канатбеку Зайтоллаулы из КНР вручил Б. Байбек. Первое место в этом захватывающем поэтическом конкурсе завоевал Болатбек Оразбаев из Алматинской области. Второе и третье места заняли Алибек Сергалиев из Кокшетау и карагандинец Максат Аканов. Специальными призами акима области были награждены Жансая Мусина, Арман Бердалин и Ерлан Даулетулы.