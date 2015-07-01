Свежий выпуск Гран-при – у шахтерской семьи Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» набирает популярность в регионах. Достаточно сказать, что в Павлодарской области в районном и городском этапах приняли участие 165 семей, в областном – 26. И это при том, что не все трудовые династии осознали, что и они могут стать достойными примерами для подражания.

А среди тех, кто решил принять участие в конкурсе, жюри нелегко было выбрать победителей, так как каждая династия, помимо производственных показателей, имела свои индивидуальные «козыри». В Павлодарской области главную награду – Гран-при – завоевала шахтерская семья Амреновых из Экибас­туза. Это самая многочисленная династия на экибастузском разрезе «Восточный» Павлодарской области. В ней – 18 человек, которые живут в любви и согласии. Их общий трудовой стаж превышает 120 лет. Они активные участники общественной жизни родного города. Глава семьи Ришат Бабаевич работает на разрезе с августа 1986 года. Он прошел трудовой путь от плотника ремонтно-строительного участка до механика участка добычных работ. Высококвалифицированный специалист, кавалер знака «Шахтерская слава» всех трех степеней. Первое место досталось семье Жабагиных из Лебяжинского района. На втором месте – семьи Петровых (Павлодар) и Шапатовых (Аксу). Третье место заняли семьи Сеитовых (Баян­аульский район) и Косых (Аксу).

Все участники награждены ценными подарками. Обладателей Гран-при конкурса ждал сюрприз – путевка в Боровое. Вручил ее победителям заместитель акима области Нуржан Ашимбетов.