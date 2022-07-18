Гранатометы, пулеметы и автоматы: более 125 схронов с оружием нашли в Казахстане

В Казахстане после январских событий нашли более 125 схронов с оружием. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Органами внутренних дел продолжается активная работа по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. На сегодня изъято из незаконного оборота 1 729 единиц оружия и более 42 тысяч боеприпасов. В их числе 13 гранатометов, 6 пулеметов, 169 автоматов, 374 пистолета, 266 единиц травматического и газового оружия", – сообщил Мухтар Кожаев.

По его словам, только за последние две недели по стране изъято более 40 единиц оружия. Всего же ликвидировано более 125 схронов оружия.

"Так, 4 июля в Алматы сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет "Форт-17Т" и более 30 боеприпасов к ним. 4 июля в Таразе сотрудниками уголовно-исполнительной системы МВД на пустыре между новостройками обнаружены 4 слезоточивые гранаты, 60 патронов к автомату Калашникова и 25 патронов к пистолету Макарова", – дополнил Кожаев.

Он отметил, что в незаконном обороте все ещё остается большое количество похищенного оружия, но органы внутренних дел продолжают соответствующую работу.