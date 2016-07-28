Гранатовый браслет из повести Куприна покажут на выставке в Санкт-Петербурге

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Фото с сайта topspb.tv
Подлинный гранатовый браслет из одноименной повести Александра Куприна покажут в четверг на выставке в Литературном музее Пушкинского Дома в рамках нового проекта "История одного экспоната", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Для этого ювелирно-литературную реликвию на короткое время извлекли из золотой кладовой Литературного музея – впервые в этом веке, отмечает агентство.

"Эта вещица действительно принадлежала первой жене Куприна Марии Карловне. В повести "Гранатовый браслет" он описал его по памяти уже после расставания с ней", – рассказала корреспонденту ТАСС научный сотрудник Пушкинского Дома Татьяна Бакулина.

По ее словам, экспонат знаком практически каждому. Когда-то писатель заказал это украшение специально для супруги, еще не зная, что после этот браслет вдохновит его на написание одной из самых трагичных и знаменитых повестей о любви.

"Браслет этот он подарил своей супруге в конце XIX века в знак своей любви и верности. Рассказ, напомню, был написан в 1910 году. Уже после развода. И, собственно, по памяти он его уже в своем произведении описывает", – рассказывает младший научный сотрудник Пушкинского Дома РАН Татьяна Бакулина.

"Историю о неразделенных чувствах простого телеграфиста к княгине писатель вовсе не выдумал. Услышал в доме родных своей жены. Но для того, чтобы добавить трагичности в своей рассказ, Куприн меняет концовку. Он добавляет самоубийство главного героя. В действительности же человек, ухаживавший за Людмилой Ивановной Любимовой, уезжает в провинцию и там женится", – добавляет Татьяна Бакулина.

Как она пояснила, само украшение отличается от того, что описано в повести. В подарок Вере Шеиной загадочный П.П.Ж. прислал браслет, покрытый не только алым, но и редким – зеленым гранатом. Согласно преданию, этот камень считается оберегом. Но своего владельца от трагической любви уберечь все же не смог, пишет topspb.tv.

Видео презентации браслета можно посмотреть по этой ссылке https://topspb.tv/uploads/video/104397.mp4.

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