Гранд-базар Урумчи: там, где оживают традиции Великого Шелкового пути

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Своих гостей он встречает величественной аркой, украшенной изысканной резьбой и мозаикой. Построенный в 2003 году как комплекс исламской культуры, торговли и туризма, сегодня базар занимает колоссальную площадь — около 100 тысяч квадратных метров. Это настоящий архитектурный шедевр: стройные минареты, резные купола и арки выдержаны в едином исламском стиле, придающем всему пространству особую важность и величие.

Прямо напротив главного входа возвышается знаменитая 80-метровая смотровая башня — символ Гранд-базара и знак Великого Шелкового пути. Из ее окон открывается завораживающий вид на Урумчи, а внутри размещаются интересные культурные выставки.

Фактически базар состоит из шести основных зданий, каждое из которых имеет свою тематику. Пройдя главный корпус, слева вы обнаружите царство сухофруктов: здесь вежливо предлагают отведать местный изюм, инжир, миндаль и финики, - и все такие аппетитные, что мне раньше подобные видеть и пробовать не доводилось.

Справа открывается зона ремесел — настоящая витрина традиционного искусства. Уйгурские национальные наряды, расшитые переливающимся бисером и украшенные вышивкой; головные уборы, сумки, сувениры, подушечки, ковры ручной работы...

В соседних залах мастера продают медную посуду, резное дерево, украшения из нефрита, изделия из шелка, детские игрушки и традиционные музыкальные инструменты. Улыбчивые продавцы в ярких национальных халатах зазывают гостей.

Праздничный настрой базару задают его центральная площадь и популярная у местных жителей и туристов гастрономическая улица. Тут и там звучат живые народные мотивы. Настоящие меломаны здесь могут услышать игру дутары, рубаба, сырная, нагары и ная. Ноги сами пускаются в пляс под восточные мелодии. Незнакомые люди водят хороводы под открытым небом, а через пару минут и тебя увлекают в танец.

Гид нам пояснила: уйгуры — народ невероятно музыкальный, они с рождения растут вместе с песней и танцем.

Гулять по гастрономическим рядам — отдельное удовольствие. Воздух тут буквально насыщен ароматами сочных шашлыков из баранины, жареной лапши, лагмана, плова и свежей самсы. Здесь можно попробовать даже верблюжье мясо или выпить культовый кофе на песке, или местное морожение.

Особое место в культуре Синьцзяна занимает хлеб, и на базаре ему посвящен целый Музей наана - традиционной восточной лепешки. Здесь представлено более ста видов этого хлеба, который выпекают в глиняных печах уже более двух тысяч лет. Местные жители шутят: «Лучше три дня без мяса, чем один день без лепешки», и глядя на то, с какой любовью ее выпекают в тандырах, в это легко поверить. Нам рассказали, что наан бывает с кунжутом, луком, мясом, молочным вкусом и даже с лепестками роз! На базаре повсюду продают свежий хрустящий хлеб. На память можно увезти милые сувениры или игрушки в форме лепешек.

По словам гида, гранд-базар в Урумчи принимает десятки тысяч гостей ежедневно, но большинство из них сюда приходят за живым человеческим общением, яркими кадрами, музыкой и за тем самым непередаваемым чувством восточного гостеприимства, которое потом остается в памяти навсегда.