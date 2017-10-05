​Гранд-финал состоится в столице

712
Максут Иржанов

Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил генеральный директор Федерации настольного тенниса РК Серик Каскабасов. По его словам, Астана станет хозяйкой одного из самых крупных и престижных международных соревнований по настольному теннису, которое по значимости уступает только Олимпийским играм и чемпионату мира и впервые проводится в СНГ.

– В Гранд-финале примут участие лучшие спортсмены планеты. Это топ-16 мирового рейтинга теннисистов, набравших максимальные рейтинговые очки по итогам 12 этапов World Tour. К слову, в рядах участников турнира 5 олимпийских чемпионов и 9 чемпионов мира, а также призеры крупнейших международных соревнований. Ожидается, что основная конкуренция развернется между теннисистами Китая, Кореи и России, – отметил Серик Каскабасов.

Высокое доверие провести турнир оказано нашей стране не случайно. Учитывалось активное развитие этого вида спорта во всех регионах страны, всесторонняя поддержка со стороны Федерации настольного тенниса и Министерства культуры и спорта.

Турнир является финалом серии соревнований World Tour, которые проводятся в течение года и состоят из 12 этапов. В нынешнем году такие этапы проводились в Венгрии, Индии, Южной Корее, Болгарии, Чехии, Швеции, Катаре, Японии, Китае, Австралии, Австрии, Германии.

В предстоящих состязаниях впервые примет участие казахстанский теннисист Кирилл Герасименко. По мнению представителей Федерации настольного тенниса, он заметно прогрессирует и, хотя еще не входит в топ-16, показывает очень хорошие результаты.

– В прошлом году Кирилл Герасименко впервые в истории отечественного настольного тенниса завоевал лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а потому его участие в Гранд-финале и сам турнир будут содействовать росту популярности этого вида спорта в нашей стране, – отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев.

Было также подчеркнуто, что с учетом огромной популярности настольного тенниса во многих странах, а также участия в Гранд-финале звезд этой игры ожидается приезд в Астану не только представителей международных СМИ, но и многочисленных болельщиков. Трансляция World Tour Grand Finals будет осуществляться на 122 страны мира. Общий охват аудитории составит более 800 млн человек.

