Грандиозная битва пройдет в Астане

Наша страна впервые станет хозяйкой финала официального еврокубкового клубного турнира. И это не протокольная удача спортивных функционеров, а искренняя дань уважения Казахстану со стороны европейской футбольной семьи.

Наша столица встает в один почетный ряд с легендарными футбольными аренами – от итальянского «Сан-Сиро», испанского «Камп Ноу» и английского «Энфилда» до «Йохан Кройф Арены» в Нидерландах, которая примет Суперкубок годом ранее – в 2027-м. Доверие континентального союза подтверждает: футбольный мир видит в нас надежного, авторитетного партнера.

Вместе с тем международное признание закономерно вытекает из масштабных внутренних преобразований. Сегодня развитие отечественного футбола идет в строгом соответствии с поручениями Главы государства. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал: пришло время уходить от бессмысленных бюджетных трат на мимолетных легионеров и нап­равить госресурсы на качест­венную модернизацию футбольной инфраструктуры, повышение прозрачности управления и развитие детского и массового спорта.

Проведение матча за Суперкубок УЕФА потребует, конечно же, соблюдения самых высоких стандартов. Главной переменой для столичного стадиона станет укладка натурального газона мирового уровня взамен привычной синтетики. Переход на живое покрытие, оснащенное передовыми технология­ми ухода и климатического контроля, не просто откроет объект футбольным звездам планеты, но и послужит нашей национальной сборной, юношеским академиям.

Отметим также, что в 2028 и 2029 годах финалы Лиги чемпионов УЕФА примут сначала немецкая «Арена Мюнхен», а потом испанский «Камп Ноу». Финалы Лиги Европы УЕФА пройдут на румынской «Арене Националэ» и Национальном стадионе Сербии.

Финалы Лиги конференций УЕФА примут итальянский «Ювентус Стэдиум» и венгерская «Пушкаш Арена». Кроме того, финальная часть женской Лиги чемпионов УЕФА вначале состоится на французской арене «ОЛ», а затем – на Национальном стадионе Уэльса.

Суперкубок-2028 станет для Астаны мощным катализатором. Это уникальная возможность показать планете гостеприимный, амбициозный и динамичный Казахстан, а главное – подарить сотням тысяч болельщиков незабываемый праздник.