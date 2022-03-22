Грандиозный тайказан, установленный на самой длинной пешеходной улице Петропавловска, стал золотым, точно весеннее солнце, символом Наурыза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Накануне праздника неузнаваемо преобразились две большие площади на одной улице - имени Конституции Казахстана. Жители и гости Петропавловска все праздничные дни охотно гуляют здесь, как бы наверстывая потерянные из-за карантина праздничные ощущения.

На площади напротив областного акимата шумит юрточный городок. Здесь проходит республиканский фестиваль ремесленников. Казахские ювелирные украшения, утонченные изделия из дерева, кожи, войлока и металла – все это можно не только увидеть и потрогать, но и купить. А еще поговорить с авторами, узнать тайны ремесла.

Кузнец из деревни Писаревки, что в 130 км от Петропавловска, Дмитрий Нападов привез на фестиваль 50-килограммовый чемодан, доверху набитый эксклюзивными шедеврами. Специально к Наурызу он сделал железных лошадок в упряжке.

- С детства таких помню, - говорит он с ностальгической улыбкой. - Катались в таких телегах. Я почти все по памяти делаю. Чужие идеи не повторяю.

С кузнечным ремеслом Дмитрий Александрович знаком с детства. В деревенской кузнице работал его дядя. К нему он и бегал после уроков, а перед армией работал у него молотобойцем. Позже в совершенстве овладел профессией сварщика.

- По жизни у меня два ремесла - сварка и кузница, - говорит мастер Нападов. - Сварка для быстрого заработка. Я сварщик шестого разряда, все умею делать. Но когда сварочных работ слишком много, то скучаю по ковке. У меня здесь своя техника. Применяю сварку и ковку. Любимый инструмент - кувалдочка на два килограмма…

- Есть свои ученики?

- Желающих научиться много, да терпения не у всех хватает. Металл - это ведь не дерево или пластилин. Металл горячий, в руки не возьмешь, несколько ударов сделал и снова надо греть до 900 градусов, иначе не прокуешь.

- Как вам в деревне живется?

- Хорошо живется! Писаревка - это моя родина. Я всегда подчеркиваю, что живу в деревне. Говорят, что деревня будет жить до тех пор, пока работает кузница, пока раздается звон наковальни…

Светлый праздник Наурыз Мейрамы не обошел стороной и местных полицейских. В праздничные дни они охраняют правопорядок, а накануне продемонстрировали знание обрядов и обычаев казахского народа.

В городском управлении полиции гостям показали обычай «Уйкыашар». В дни празднования Наурыз девушки всегда готовили разгоняющее сон блюдо Уйкыашар.

Древние казахские обряды Беташар и Тусаукесер показали сотрудники областного департамента. Полицейские готовили плов и баурсаки, угощали постояльцев Дома престарелых, Центра поддержки женщин, Дома матери и людей без определённого места жительства.

Единственное, что немного омрачило праздник в Петропавловске, это обрушение дымовой трубы ТЭЦ-2. Из-за этого был отменен праздничный концерт на открытом воздухе «Open Air» с участием звёзд казахстанской эстрады.

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