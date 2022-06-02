Президент
Грани развития Алматы

В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства принял участие в мероприятиях ко Дню защиты детей, посетил КазНУ и Центрально-Азиатский институт экологических исследований, а также дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту города.

Дети – будущее страны

Первым мероприятием в насыщенной программе Президента Касым-Жомарт Токаева 1 июня логично стал детский фестиваль «Алматы БалаFest». В День защиты детей в заключительных мероприятиях фестиваля приняли участие около тысячи юных казахстанцев.

Территория Ботанического сада, где проходил творческий смотр, была поделена на несколько тематических участков – это зона ART SPACE, книжная выс­тавка «Кітаптар қазынасы», экологичес­кая зона ECO LAB, зона «Шахмат әлемі», зона ROBOLAND и концерт­ная площадка «Жас өрендер».

Глава государства ознакомился с достижениями лауреатов фестиваля и поздравил их с успехом. В беседе с участниками он отметил, что дети – это будущее нашей страны.

Учащийся 11-го класса Михаил Шут, принимавший участие в выставке «Кітаптар қазынасы», продекламировал эпос «Алпамыс батыр».

В завершение состоялась церемония награждения победителей фестиваля «Алматы БалаFest» – детей разных возрастов и возможностей, участвовавших в конкурсной программе в течение месяца. Фестиваль проводился по таким направлениям, как литература, изобразительное искусство, спорт, декоративно-прикладное искусство, экоконкурс, вокал и хореография, IT-сфера. Всего в конкурсе приняли участие более 300 тыс. детей.

Научный потенциал

После Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Посещение крупнейшего вуза страны началось с осмотра музея аль-Фараби. Президенту показали экспонаты, посвященные жизни и деятельности великого мыслителя, а также редкие рукописные книги.

Затем Касым-Жомарту Токаеву презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Ученые и студенты рассказали Главе государства о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.

Во время посещения вниманию Главы государства была представлена презентация российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Ректор МИФИ Владимир Шевченко ознакомил Президента с научной и образовательной деятельностью вуза. Накануне было подписано соглашение об открытии на базе КазНУ имени аль-Фараби филиала МИФИ, в котором будут готовить специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики.

В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учеными и студентами КазНУ, в том числе иностранными.

Студенты поблагодарили Главу государства за внимание, которое он уделяет молодежи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.

Также Глава государства посетил расположенный в Алматы Центрально-Азиатский институт экологических исследований.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью института и посетил новый корпус, построенный с использованием новейших мировых технологий. Это здание позволит институту полностью обеспечивать себя водой и элект­ричеством.

Институт, основанный в 2012 году, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в сферах защиты окружающей среды и ESG– экологического, социального и корпоративного управления.

Президенту рассказали о том, что институт работает по трем основным направлениям, таким, как переработка отходов нефтехимической промышленности, очистка и сохранение водных ресурсов, а также восстановление популяции каспийского тюленя.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя, подчеркнув, что возьмет решение этой проблемы под свой личный контроль.

В учреждении функционирует собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Более 120 ученых и экспертов проводят здесь различные химические и физико-химические исследования.

Президенту рассказали о сотрудничестве института с ведущими международными научно-исследовательскими центрами. Кроме того, институт оказывает содействие внедрению принципов ESG в стратегию и деятельность отечественных компаний.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о разработке ряда технологий, направленных на решение актуальных экологических проб­лем. В частности, институтом запатентованы методы обеззараживания почвы, подвергшейся воздействию нефтепродуктов.

Воздушная гавань расширяется

Рабочий визит Касым-Жомарта­ Токаева завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы.

В ходе мероприятия генеральный директор турецкой компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, заместитель председателя совета директоров TAV Holding Сани Шенер и президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга проинформировали Главу государства об инвестиционном проекте.

Затем, заложив капсулу, Касым-Жомарт Токаев дал старт началу строительства нового международного терминала.

В своей речи Глава государства отметил, что аэропорт Алматы является важным стратегическим объектом и воздушными воротами Казахстана.

– После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 миллионов пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное – все работы должны быть завершены в срок, – подчеркнул Президент.

Общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года, сообщила пресс-служба Президента.

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