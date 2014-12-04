Грани таланта профессора Горанько 895 Юрий МАКАРОВ

Во время Великой Отечественной войны он работал слесарем-сборщиком аппаратуры связи на Алма-Атинском электротехническом заводе. И предположить не мог, что когда-нибудь пройдет по Красной площади в Москве в составе праздничной колонны многонационального Казахстана, представляя республику на торжествах во Всесоюзный день физкультурника. Но это случилось, и даже не однажды: на главной площади большой страны Горанько показывал гимнастические элементы и в 1948, и в 1954 годах.

Институт физкультуры, сборная Казахстана, медали различных состязаний... Следующим и тоже успешным периодом его жизни были годы тренерской работы с мужской сборной республики. Михаил Иванович подготовил 15 мастеров спорта. В 1965 году Горанько командировали в Гвинею на работу со сборной этой страны, а гимнастики там, считай, и не было. За два года специалист из Казахстана не только заметно «подтянул» отсталый вид спорта, но и заслужил похвалы тогдашнего президента Гвинеи Секу Туре. И его благодарственного рукопожатия.

Пошла в гору и его судейская карьера. Арбитром он выступал на многих чемпионатах СССР, судил на чемпионате мира и Олимпийских играх в Москве. Многие десятилетия, начиная с 1957 года, являлся членом президиума Федерации гимнастики Казахстана. Опубликовал бессчетное количество научных работ и учебно-методических пособий по спортивной гимнастике.

Талантливый человек талантлив во всем. Вот и Михаил Горанько ярко проявил себя еще и как режиссер спортивных праздников. Это и в его адрес не раз раздавались аплодисменты во время церемонии торжественного открытия II Центрально-Азиатских игр. В том числе и с правительственной трибуны Центрального стадиона Алматы, откуда за удивительно ярким и эмоциональным действом наблюдали Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев­ и президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

Михаил Горанько был одним из разработчиков Президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан. И при всем при этом он в своей федерации до сих пор считается «министром информации», смело и охотно идя на контакты с журналистами. А послушать Михаила Ивановича не мешало бы всем газетчикам и телевизионщикам, освещающим соревнования по гимнастике, потому что лучше Горанько в этом виде спорта мало кто в стране разбирается. И потому что на его глазах и при его активнейшем содействии в нашей республике расцвел талант Нелли Ким и Натальи Ильенко, Карлыгаш Калиевой и Лилии Харисовой, Максима Цыганкова и Валерия Люкина, Владимира Новикова и Сергея Федорченко, Алексея Дмитриенко и Ернара Еримбетова, многих других выдающихся гимнастов, прославивших страну на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, Азии и многих других крупных международных соревнованиях.



