Граница в новом формате

Данный объект призван избавить водителей транзитного грузового транс­порта от длительных простоев на границе.

Пункт пропуска «Алимбет» связывает Актюбинский регион с Оренбургской областью России в направлении города Орска. Это один из оживленных трансграничных коридоров, по которому ежедневно следует поток транзитных грузовых фур, легковых автомобилей и рейсовых автобусов.

Сегодня на казахстанской стороне этого приграничного участка развернулись масштабные строи­тельные работы. Обновление объек­та идет по поручению Главы государства в рамках программы по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

Старый комплекс, построенный еще два десятилетия назад, выработал свой ресурс и больше не справлялся с увеличившимся потоком машин. Его пришлось полностью демонтировать и с нуля начать создавать современный высокотехнологичный хаб.

Первое, что бросается в глаза на строительной площадке, – это размах. Прежний пункт занимал скромные два гектара. Новый комплекс раскинется на 10,5 га. Масштабные строительные работы начались в сентябре 2025-го. Завершить их намечено до конца года нынешнего. Заказчиком проекта выступает Актюбинский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол», генеральным подрядчиком – ТОО «QSM Engineering». Стоимость объекта, финансируемого из республиканского бюджета, составляет 16,7 млрд тенге.

– Главная цель, поставленная перед нами, – кардинально увеличить пропускную способность таможенного автопоста и покончить с регулярными много­километровыми очередями транспорта, – подчеркивает руководитель проекта компании QSM Engineering Асихат Сапашев. – Раньше «Алимбет» за сутки мог пропустить около 700 автомобилей и полторы тысячи человек. После сдачи в экс­плуатацию нового пограничного объекта с принципиально иным, более высоким уровнем логистики и автоматизации процессов пропускные показатели как минимум удвоятся: пункт будет в состоянии свободно обслуживать не менее полутора тысяч машин, включая тяжело груженые фуры, и три тысячи пассажиров ежедневно.

Проектом предусмотрено восемь специализированных полос движения – по четыре в каждую сторону, одна из которых предназначена для негабаритного транс­порта. Изменится и процедура проверки. На смену долгим ожиданиям придет автоматизация. Здесь внедряется система считывания госномеров с интеграцией в единую базу данных. Пункт пас­портного контроля будет оснащен интеллектуальной системой сканирования документов по штрихкоду. Точно такая же уже работает в современных международных аэропортах. Чем меньше рутинных операций совершает инспектор, тем быстрее движется поток людей и автотранспорта.

Одно из главных новшеств обновляемого «Алимбета» – технологичный подход к досмотру фур. Для грузового транспорта здесь сооружают специальное здание инспекционно-досмот­рового комплекса. Его сердце – мощный рентгеновский аппарат от китайского партнера.

– С помощью такого оборудования просматривать содержимое кузова грузовиков можно будет без выгрузки товара, прямо на ходу. Рентген за считаные минуты «просвечивает» фуру для выявления посторонних предметов, незадекларированного груза или скрытых тайников, – поясняет Асихат Сапашев.

Если при сканировании у сот­рудников таможенного контро­ля или пограничников возникнут сомнения, автомобиль направят в ангар углубленного досмотра. Там машина и товар подлежат детальной проверке с полной его выгрузкой.

На месте будущего ангара уже завершены закладка фундамента и обустройство смотровой ямы, ведется монтаж сэндвич-панелей. Разделение потоков на быстрый технический осмотр и углубленный досмотр позволит основному трафику идти без задержек.

Также на территории пункта строят трехэтажный административно-бытовой комплекс общей площадью 7,5 тыс. кв. м. На первом этаже будет организован проход пассажиров, на втором разместят кабинеты сотрудников поста, а весь третий этаж отведут под казарму и комнаты отдыха для пограничников.

В старом здании поста о подобных элементарных бытовых условиях приходилось только мечтать. Новейший же таможенный хаб оснащен всем необходимым: от душевых и санузлов до отдельного оружейного кабинета.

Рядом с пунктом пропуска «Алимбет» также строятся гаражи, оснащенные автомойкой для спецтехники, складские помещения, питомник с вольерами и ветеринарным блоком на 20 служебных собак для их зимнего и летнего содержания.

Объект оснащают автономными инженерными системами: под землей прокладывают коммуникации, монтируют насосные станции, противопожарные резервуары и модульную котельную. По периметру установят мачту связи, систему видеонаблюдения, обустроят контрольно-следовую полосу.

Чтобы транспортное сообщение между Казахстаном и Россией не прерывалось во время большой стройки, компании-подрядчики соорудили временный пост, через который сегодня проходит весь поток машин и пассажиров.

Стремясь уложиться в намеченные сроки, строительные подрядчики организовали на площадке двухсменку. Сейчас здесь трудятся свыше 130 человек, задействовано около 40 единиц спецтехники. Основные объемы земляных работ завершены. Отсыпано и уплотнено свыше 151 тыс. кубометров насыпи, смонтированы основные инженерные сети и подстанции. Общий объем выполненных строи­тельных работ превысил 50%.

– Мы практикуем строгий надзор на каждом этапе строи­тельства, – отмечает главный специалист отдела контро­ля качества и приемки работ Актюбинского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Нурболат Актауов. – На объекте завершается монтаж основных конст­рукций. Бригады приступают к подведению коммуникаций, а также к отделке административного корпуса. Следующим шагом станет благоустройство территории и монтаж тяжелого сканирующего оборудования.

Как уже было сказано, завершить все работы и запустить обновленный пункт пропуска «Алимбет» планируется в конце 2026 года. Поручение Президента по модернизации магистральных транспортных артерий страны обретает конкретные формы: на месте старого пропускного пункта появится высокотехнологичный и безопасный таможенный хаб.