Грант на развитие бизнеса можно получить в новом молодежном центре в Алматы

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Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Алматы открыт проектный офис «Samgau UpShift» для молодежи, сообщает Kazpravda.kz.

Он создан для того, чтобы молодые люди из социально-уязвимых групп могли на бесплатной основе научиться основам бизнеса, социального предпринимательства, тайм менеджменту, критическому, творческому и креативному мышлению, коммуникативным и лидерским навыкам, командной работе. Для участия в проекте нужно заполнить онлайн-заявку на сайте jashome.org.

Помимо этого, ребята могут на конкурсной основе претендовать на получение гранта для реализации своей бизнес идеи в сопровождении ментора.

«Открытие проектного офиса «Samgau UpShift» – важное событие, поскольку данное учреждение – это ступень инклюзии, дающая молодежи возможность полноценно адаптироваться в обществе, что необходимо для укрепления будущих возможностей и дальнейшей успешной социализации», – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Республики Казахстан Ерлан Аукенов.

В свою очередь заместитель представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Вероника Ващенко выразила надежду, что приобретенные в проектном офисе навыки будут способствовать повышению конкурентоспособности казахстанской молодежи.

«Глобализация и технический прогресс постоянно повышают требования на рынке труда, которым тяжело соответствовать, если в силу возраста еще нет опыта работы. Поэтому развитие навыков предпринимательства, командной работы и сотрудничества чрезвычайно важно для казахстанской молодежи, чтобы повысить их конкурентоспособность», – сказала она.

В торжественном мероприятии помимо представителей министерства и фонда присутствовали и ребята, которые будут обучаться в проектном офисе. Они поделились своими идеями с гостями.

Стоит отметить, что проект «Samgau UpShift» ранее реализовывался только в режиме онлайн. Так, за время карантина в обучении приняли участие более 1 тыс. молодых людей, с которыми занимались тренеры из числа сертифицированных менторов по методологии неформального образования. Проведено более 30 семинаров по обучению жизненно важным навыкам, 2 онлайн буткампа. 9 команд уже получили мини-гранты и реализуют свои бизнес идеи. Также в проекте участвуют 11 школ и 6 молодежных ресурсных центров из различных регионов Казахстана.

Напомним, «Samgau UpShift» – это программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и МТСЗН для молодежи, в которой особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам (молодые люди с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями, с инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей). Используя методологию UPSHIFT, являющуюся флагманской инициативой Инновационной лаборатории ЮНИСЕФ, программа сочетает в себе передовые методы развития молодежи, освоения молодыми людьми сферы социальных инноваций и предпринимательства.

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