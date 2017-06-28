​Грант от акима

В областном центре подведены итоги ХІV Международной олимпиады по казахскому языку и литературе «Қазақстан-ата жұртым, қасиетім-ана тілім!».

Одаренные дети казахской диас­поры, проживающие в Китае, Монголии, Узбекистане, Иране и России, прибыли сюда для участия в олимпиаде. Традиционное мероприятие, ежегодно проводимое в разных регионах Казахстана, на этот раз было организовано Министерством образования и науки РК совместно с республиканским центром «Дарын» в Актюбинской области. Торжественному открытию олимпиады предшествовали посещение музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и возложение венков у памятника легендарной актюбинки.

В ходе двухдневного состязания ребята писали эссе, состязались в чтении стихотворений на родном языке, выполняли другие сложные задания. Награждение победителей олимпиады прошло в средней школе поселка Новый. Десять выпускников школ ближнего и дальнего зарубежья, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, стали обладателями сертификатов на грант для обучения в лучших казахстанских вузах. Один из них получил грант на обучение в Актюбинском региональном университете им. К. Жубанова, учреж­денный акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым.