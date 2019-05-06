Грант в дело

Нынешний год для многих тысяч казахстанцев должен стать временем больших возможностей, дающих шанс практичес­кого применения своих знаний и умений, а также реализации потенциала, в том числе предпринимательского.

Примерно таков лейтмотив встречи, состоявшейся в столице в формате специализированных общественных слушаний под эгидой регионального филиала НПП «Атамекен». Главная тема была посвящена развитию молодежного предпринимательства. В работе форума приняли участие молодые бизнесмены, студенты-активисты столичных вузов.

По словам и. о. руководителя городского отдела развития предпринимательства столицы Адлета Тлепова, такие встречи проводятся регулярно и находят большой отклик среди парней и девушек. Отрадно, что в большинстве своем казахстанская молодежь проявляет себя активной, неравнодушной, деятельной, осознающей, что именно от нее зависит будущее страны.

– Подобные встречи очень полезны тем, что молодые люди могут обратиться к нам за помощью, мы со своей стороны их выслушаем, проконсультируем, подскажем бизнес-идеи. Видов и механизмов поддержки сегодня множество, как нефинансовых – это обучение основам бухгалтерского, налогового дела, так и финансовых. Например, в нынешнем году в рамках Года молодежи на оказание финансовой помощи молодым предпринимателям предусмотрено 75 миллионов тенге – для предоставления государственных грантов, для реализации новых бизнес-идей, – сказал Адлет Тлепов.

При этом он отметил, что облегченный кредит выдается под 6% годовых.

С большим интересом молодые участники встречи выслушали представленную информацию. Их интересовали вопросы, касающиеся реализации гос­программ по поддержке субъектов МСБ, в том числе в части выделения государственных безвозмездных грантов на новые бизнес-идеи. Отрадно, что уже есть определившиеся: получив необходимую консультацию, некоторые парни и девушки намерены не откладывать дело в долгий ящик, а сразу приступить к реализации.