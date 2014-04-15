Грант в подарок победителям

В селе Курык Мангыстауской области подвели итоги конкурса на лучшие бизнес-проекты, представленные местными жителями. Победителей ждали гранты в размере 750 000 тенге.

Конкурс проходил в рамках проекта по развитию предпринимательского потенциала. Сельчане прошли обу­чение на специальных курсах, где профессиональные тренеры преподавали основы бизнеса. В течение недели 18 начинающих бизнесменов учились как и с чего начинать собственное дело и познали азы маркетинга. Будущие бизнесмены выполняли самостоятельные задания, готовили опрос населения, в игровой форме планировали производство. Теорию закрепили на практике – на занятия пригласили представителей банков и микрокредитных организаций, которые подробно рассказали о возможностях получения займов.

Но кредиты понадобятся не всем. Прошедшие обучение сельчане смогли представить разработанные в ходе тренинга проекты на конкурс. 9 презентаций отсмотрели и оценили члены жюри. Бизнесмен Амандык Мырзабеков представил проект по производству перепелиных яиц в домашних условиях. Талантливая ремесленница Акшагуль Карымсакова мечтает открыть швейный цех. Парикмахер-стилист Бакыт Кенжебекова планирует открыть в селе салон красоты, она уже получила землю и даже построила здание. На выигранные деньги женщина закупит современное оборудование для салона. Единственный в селе сапожник теперь сможет расширить свой небольшой бизнес и построить собственную мастерскую. Кроме того, в Курыке будет и своя собственная служба такси. По бизнес-плану Аскара Азанова будет открыта диспетчерская служба, водителями смогут работать жители села.

Если первоначально организаторы конкурса планировали профинансировать три проекта-победителя по 750 000 тенге каждый, то к концу презентаций решили оказать финансовую помощь еще двум бизнесменам. В итоге 3 предпринимателя из села Курык получат средства на реализацию своей бизнес-идеи от компании ERSAI, еще 2 проекта профинансирует АО «Казинвестбанк».

Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангыстауская область, zolotyh@kazpravda.kz