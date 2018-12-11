​Гранты для бизнес-идей

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Женис Байтурин, Актобе

На конкурсную комиссию подали заявки 18 участников из числа жителей Актобе. Как известно, проект реализуется под эгидой НПП «Атамекен» в рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017–2021 годы. Заседание комиссии по рассмот­рению заявок претендентов на получение государственного гранта для реализации новых бизнес-идей прошло на площадке региональной Палаты предпринимателей. Каждому участнику была предоставлена возможность рассказать об эффективности своего бизнес-плана. В частности, Клара Мамбетова намерена в домашних условиях заниматься выращиванием в инкубаторе цыплят и разводить бройлерных кур. Хороший старт уже получила, обучаясь по проекту «Бастау». Надеется также на опыт супруга, который порядка 20 лет проработал на птицефабрике. Грант необходим на приобретение инкубатора для яиц. Еще одна участница – Алия Крыкпаева – домохозяйка, мама в декрете хочет приобрести вышивальную машинку.

Члены комиссии оценивали проекты с точки зрения их жизнеспособности, эффективности и быстрой реализации. В состав комиссии вошли представители Палаты предпринимателей, управления координации занятости и социальных программ, управления предпринимательства, управления сельского хозяйства, профессионально-технических учебных заведений, бизнес-сообщества и СМИ.

По словам заместителя директора РПП «Атамекен» Жанааим Кельбатыровой, из 18 проектов комиссией было отобрано 11. Средства грантов теперь будут выданы победителям в течение двух недель. На сегодня по области уже выделено 85 грантов по итогам двух этапов. На двух предыдущих заседаниях было рассмотрено 119 заявок. Стоит отметить, что для реализации бизнес-идей предпринимателю предоставляется не более 100 месячных расчетных показателей, то есть 240 500 тенге. Хотя эта сумма и небольшая, но может стать хорошим стартом для серьезного бизнеса. Чаще всего начинающие предприниматели покупают на эти средства инвентарь для салонов красоты, ателье, пекарен, оборудование для торговли.

В текущем году общая сумма грантового финансирования, выделенная из бюджета республики на Актюбинскую область, превышает 19 млрд тенге.

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