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​Гранты для местных

Серик Кабдулов, Атырау

Это большая помощь для тех, кто действительно решил получить необходимую профессию. Мы попросили одну из студенток рассказать о том, как при помощи регионального гранта ей удалось поступить в местный вуз.

Нурсагида Амангельды вошла в число студентов, которые получают образование по гранту акимата Атырауской области. Девушка родом из села Тандай Махамбетского района, сегодня она обучается по специальности «педагогика и методика начального образования». Вместе с ней в группе по региональному гранту получают образование еще 13 человек. После получения диплома бакалавра студентам согласно договору будет предоставлена работа по специальности в Атырауской области.

– У меня есть четко обозначенные цели, я составила себе план. После пяти лет, которые я отработаю на государство, сдам докумен­ты в магистратуру, буду повышать свои знания. В будущем хочу работать преподавателем в университете, готовить специалистов. Уверена, все расходы на наше образование окупятся, мы внесем свой вклад в развитие и процветание нашего региона, – заверила студентка.

По словам мамы Нурсагиды, Нуржамал Ырыскалиевой, грант от местных исполнительных органов стал большим подспорьем в семье.

– Рада, что таким семьям из села, как наша, оказывается большая поддержка. Для наших детей создаются хорошие условия, бесплатное образование, предос­тавляют общежитие, проезд. Мы очень рады, – поделилась мама студентки.

Отметим, что в 2017 году из местного бюджета в Атыраус­кой области было выделено 222 образо­вательных гранта. Сегодня в лучших вузах Атырау­с­кой, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей бесплатное образование получают 178 будущих педагогов, 35 медиков и 9 студентов – ветеринаров. Гранты были распределены точечно лишь на те отрасли, в которых ощущается нехватка специалистов.

Всего в Атырауской области от абитуриентов было подано 252 заявления на получение образовательных грантов, из которых путем конкурсного отбора были выбраны лучшие претенденты. Студенты, прошедшие обучение за счет государства, в дальнейшем будут трудоустрое­ны по специальности.

Напомним, ранее в январе 2017 года глава региона Нурлан Ногаев дал поручение ответственным лицам пересмотреть процесс распределения образовательных грантов, отметив, что упор нужно делать на те специаль­ности, в которых ощущается нехватка специалистов. Позже, в 2018 году, на встрече с жителями региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что благодаря социальной инициативе Главы государства о повышении качества и доступности высшего образования в области будет продолжена работа по выделению образовательных грантов для самых достойных выпускников, показывающих отличные результаты в учебе.

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