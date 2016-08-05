​Гранты: кому быть студентом за счет госбюджета

В состав комиссии под председательством министра образования и науки Ерлана Сагадиева вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, ректоры высших учебных заведений.

– В нынешнем году формирование государственного заказа ориентировано на стратегические приоритеты социально-экономического развития страны, – подчеркнул Е. Сагадиев. – С учетом этого 12 593 гранта предусмотрено на технические и технологичес­кие специальности, около 5 тысяч – на педагогические, 2 690 – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, а также 3 тысячи – на медицинские. Следует отметить, что право на обу­чение на основе госзаказа в текущем году получили 87 вузов из 112 гражданских. Этот перечень определялся на конкурсной основе с учетом институциональной специализированной аккредитации, материально-технической базы, кадрового потенциала и позиции в национальном рейтинге образовательных программ.

По итогам Единого национального тестирования и Комплексного тестирования абитуриентов в конкурсе принимают участие 59 677 абитуриентов, из которых 47 342 человека с казахским языком обучения и 12 335 – с русским языком. Что важно, в конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жас­тары – индустрияға!» претендуют на гранты 9 797 человек. Есть абитуриенты, имеющие преи­мущественное право при присуж­дении грантов. Это 2 208 обладателей нагрудного знака «Алтын белгі», 303 выпускника колледжа (это нововведение нынешнего года), 169 победителей международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, 854 победителя международных и респуб­ликанских научных соревнований по общеобразовательным предметам, 948 – республиканских и международных спортивных соревнований и 9 победителей Президентской олимпиады.

В конкурсе участвуют по установленным квотам дети-сироты – это 492 человека, 363 инвалида 1-й, 2-й группы, 37 абитуриентов, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, 1 053 представителя казахской национальности, не являющихся граж­данами Казахстана.

Не без гордости на комиссии было отмечено, что в текущем году наблюдается высокий конкурс на педагогических специальностях. На казахском отделении по таким профилям, как «География», конкурс составляет 28 человек на одно место, «Начальная военная подготовка» – 22, «Музыкальное образование» – 18, «Изо­бразительное искусство и черчение» – 14, «Педагогика и психология» – 12. Похожие цифры и на русском отделении. По словам исполняющей обязанности директора департамента высшего и послевузовского образования МОН Гульзат Кобеновой, эти цифры являются подтверждением того, что профессия учителя становится популярной среди выпускников как школ, так и колледжей.

Из года в год растет интерес и к техническим специальностям (казахское отделение): на «Геодезию и картографию» претендуют более 7 человек на место, на «Материаловедение и технологию новых материалов» – более 5, на «Информационные системы» и «Электроэнергетику» – более 4. Ну и по-прежнему вос­требованы «Международные отношения» и «Юриспруденция» – 22 и 12 человек на место соответственно.

Теоретически грант, а стоимость года обучения, к примеру, в национальном вузе составляет до 650 тыс. тенге, может получить каждый второй участник конкурса, но ведь места распределяются по специальностям, и тут, понятное дело, победа или проигрыш каждого будет зависеть от конкурса на одно место.

Комиссия будет работать в течение двух дней. Списки обладателей грантов будут опубликованы на следующей неделе.