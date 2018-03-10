Гранты на обучение в Польше предлагают казахстанцам
Правительство Польши предлагает гражданам Республики Казахстан гранты в рамках соглашения о сотрудничестве в области образования, передает Kazpravda.kz.
По информации АО "Центр международных программ", гранты предлагаются по программам бакалавриата (3 места), магистратуры (4 места) и докторантуры (4 места) с учетом годичного изучения польского языка.
В рамках соглашения предоставляется: бесплатное обучение, возможность проживания в общежитии вуза на платной основе (примерно 80-150 евро), стипендия для обучающихся по программе докторантуры (около 300 евро).
Отмечено, что расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши, покрываются студентами за счет собственных средств.
Актуальный список факультетов и учебных заведений доступен на сайте: www.nawa.gov.pl.
Список документов, которые необходимо представить смотрите здесь.