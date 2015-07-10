Гранты на учебу

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Гранты на получение бесплатного высшего образования им вручил заместитель акима ЮКО Ерлан Айтаханов. 89 выпускников детских домов, детей, проживающих в патронатных семьях, а также оставшихся без попечения родителей, продолжат учебу в 13 вузах области. Арайлым Кадырбек выбрала специальность учителя биологии, воспользовавшись льготой, предоставленной университетом «Шымкент». Педагогом решила стать и Вероника Абдраимова, выпускница детского дома семейного типа «Бауыржан», она стала обладательницей гранта от Южно-Казахстанского государственного педагогического института.
Ежегодно высшие учебные заведения области выделяют по несколько грантов сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, давая им возможность стать высококвалифицированными специалистами, выбрав профессию по душе. В нынешнем году традиционно наибольшее количество грантов – 15 – выделил Южно-Казахстанский педагогический институт. Право на учебу 13 студентов обеспечил Международный гуманитарно-технический университет, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова – 12. По 10 мест предоставили Университет дружбы народов, Университет «Сырдарья», Международный казахско-турецкий университет им. Х. Ясави. При этом многие вузы не только позаботились о бесплатной учебе, но и взяли на себя затраты на питание, одежду и проживание в общежитиях.
Всего в нынешнем году школы Южного Казахстана окончили 200 сирот. Кроме того, что 89 человек получили гранты для обучения в вузах, 91 выпускник изъявил желание продолжить учебу в колледжах. 20 детей из категории социально незащищенной молодежи выбрали для продолжения учебы вузы в других регионах страны. Ерлан Айтаханов вручил благодарственные письма акима области ректорам вузов, которые проявляют заботу о выпускниках, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

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