Гранты – одаренным Свежий выпуск 696 Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

фото Аскара КУРАНБЕКА

Мероприятие такого масштаба в Талдыкоргане состоялось впервые. Ректорский корпус страны заключил меморандумы о сотрудничестве с акиматом Алматинской области. Как отметил аким Алматинской области Амандык Баталов, основная цель договоров – содействие воспитанникам детских домов, детям из малообеспеченных семей в получении бесплатного высшего образования.

Местные власти не первый год выделяют образовательные гранты для талантливой молодежи. Благодаря поддержке акимата около 400 ребят из Жетысу обучаются в отечественных вузах. Теперь их ряды пополнят еще 90 нынешних выпускников школ, которым в ходе встречи ректоры вручили сертификаты на получение грантов. Для поступления в желаемый институт отличникам учебы предстоит набрать достойные баллы на ЕНТ. Получив качественное образование, многие молодые специалисты вернутся с дипломом в село и будут работать во благо родного края.

По словам ректора Казахского нацио­нального университета им. Аль-Фараби Галимкаира Мутанова, подготовка высококвалифицированных кадров – одна из главных задач, стоящих перед республикой на пути в топ-30 развитых стран. Вручение сертификатов одаренным детям даст им хорошую путевку во взрослую жизнь.

Свою лепту в благое дело внесли и бизнесмены Алматинской области. Благодаря спонсорской помощи меценатов 10 семиреченских ребят, успешно сдавших тестирование, получили возможность обучаться в международной школе Haileybury Almaty. Об этом в ходе встречи сообщил директор элитного учебного заведения Крейг Холсалл. Предприниматели взяли на себя расходы по обучению и проживанию детей в Алматы. Они намерены также оказать им финансовую поддержку при поступлении в престижные зарубежные вузы.

Завершив церемонию подписания меморандумов, группа ректоров направилась в талдыкорганский парк «Жастар». Здесь в знак дальнейшего сотрудничества с акиматом области состоялась закладка Аллеи знаний: высажено около сотни молодых хвойных деревьев.