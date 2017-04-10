​Гранты от Евросоюза

Девять новых проектов для содействия устойчивому развитию Казахстана профинансирует Европейский союз в рамках трех тематических направлений – Программы поддержки судебной реформы в РК, Европейского инструмента в области демократии и прав человека и Программы развития НПО и местного государственного управления.

– Казахстан достиг статуса страны со средним уровнем дохода. Поэтому с 2014 года больше не осуществляется двусторонняя деятельность в рамках инструмента сотрудничества в целях развития, но страна по-прежнему обладает полным правом участия в Региональной программе для государств Центральной Азии. Представительство ЕС в Казахстане осуществляет и нес­колько двусторонних проектов, направленных на переход Казахстана к модели «зеленой» экономики с финансированием ЕС в размере 7,1 миллиона евро, а также поддержку реформы судебной системы при финансировании в размере 12 миллионов евро, – отметил глава представительства Евросоюза в Казахстане посол Траян Христеа.

Новые проекты, в финансировании которых принимает участие ЕС, нацелены на эффективное развитие гражданского общества. Получатели грантов ЕС определились в результате прошедшего в 2016 году конкурса. В рамках содействия судебной реформе определены три проекта: «Повышение потенциала организаций граж-данского общества с целью улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию», «Реформирование системы юридической помощи для уязвимых групп», «Улучшение функционирования системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и повышение уровня доступа уязвимых групп к квалифицированной правовой помощи». Еще два затрагивают вопросы демократии и прав человека – «Повышение и продвижение роли гражданского общества, направленной на мониторинг выполнения Казахстаном своих национальных и международных обязательств», «Поддержка гражданского общества в праве на свободу выражения, мирных собраний и объединения». Также будут профинансированы три проекта в области развития местного самоуправления (в Мангистауской области, Восточном и Центральном Казахстане и Енбекшиказахском районе Алматинской области) и программа «Вовлечение граж-дан в развитие «умного города» в Алматы.

Общая стоимость реализации девяти проектов составляет 3,7 млн евро, из которых гранты Евросоюза покрывают 85% – 3,15 млн евро.

Как отмечают в представительстве ЕС в РК, проекты приз­ваны способствовать улучшению условий жизни, развитию демократии и прав человека, участию гражданского общества в политическом диалоге на национальном и местном уровнях, укреплению верховенства права, что отвечает задачам Казахстана по реализации институциональных реформ в рамках «100 конкретных шагов».