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Гранты поддержат таланты
Лилия Сыздыкова

Гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» как инструмент поддержки молодых талант­ливых казахстанцев предложил учредить Президент Касым-Жомарт Токаев в опуб­ликованной в начале этого года статье «Независимость превыше всего».

Инициатива была реализована в июле с принятием постановления Правительства о присуждении грантов. С 19 июля стартовал непосредственно сбор заявок от претендентов, который продлится до 20 сентября 2021 года.

Как отметил на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Шахмардан Байманов, гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» будут присуж­даться ежегодно для поддерж­ки талантливой молодежи. Претендентами на их получение смогут стать граждане Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет.

– В рамках празднования 30-летия Независимости страны в этом году планируется присудить 30 грантов по 3 миллиона тенге для реа­лизации талантливой молодежью своих проектов и новых идей по пяти направлениям, – отметил председатель комитета. – Сейчас невозможно сказать, по какому направлению сколько грантов удастся присудить, – это будет решаться коллегиально и зависеть от числа участников, количества и качества заявок.

Направления, по которым будут присуждаться гранты, – «Наука» (для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки), «Культура» (для проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства), «Информационные технологии» (для реализации и разработки новых IT-решений и проектов), «Бизнес» (для новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики), «Медиа» (для реа­лизации новых медиапроектов, в том числе по соз­данию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи).

Поскольку победа в проекте «Тәуелсіздік ұрпақтары» предполагает денежное вознаграждение, уполномоченный госорган будет в течение года вести мониторинг за целевым использованием средств гранта.

– Грант предусмотрен исключительно на реализацию заявленного проекта, мы в рамках договора с грантополучателями это регулируем. Грантополучатель один раз в три месяца должен будет направлять информацию, отчет о ходе реализации проекта в уполномоченный орган, – добавил Шахмардан Байманов. – Еще при подаче заявки на грант мы просим предоставить смету расходов проекта. То есть будем уже с самого начала видеть, куда потенциальный грантополучатель намерен потратить данные средства.

Как напомнил председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР, цель грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» – государственная поддерж­ка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.

– Мы надеемся, что эти гранты станут стартовой площадкой для молодежи, которая, получив начальную поддержку, сможет идти дальше и развивать свои проекты, создавать рабочие мес­та, вносить вклад в экономическое и социальное развитие Казахстана, – подчеркнул Шахмардан Байманов. – У нас большие ожидания от «Тәуелсіздік ұрпақтары», но в первую очередь эти гранты должны быть поддержкой для творческой, талантливой казахстанской молодежи в ее начинаниях.

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