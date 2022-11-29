Гранты получат призеры президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла

До республиканского этапа дошли 192 школьника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Победители получат возможность бесплатно учиться в Казахстанско-Британском техническом университете и Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова.

Третий тур олимпиады пройдет на базе Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова с 29 ноября по 2 декабря текущего года.

«В первом этапе олимпиады приняли участие почти 3 тысячи школьников. Динамика участия детей растет. Они состязались в знаниях математики, биологии, химии и физики. Кстати, в соревнованиях могут принимать участие обучающиеся 11 (12) классов, ранее не участвовавшие в республиканских и международных предметных олимпиадах.

Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени Министерства просвещения и получат преимущественное право на получение гранта при распределении. К примеру, в прошлом году 20 казахстанских вузов предоставили почти 50 грантов победителям данной олимпиады. В этом году представители центра «Дарын» обратились в вузы, и они поддержали инициативу о предоставлении образовательных грантов. Так, Казахстанско-Британский технический университет выделил 9 грантов для победителей, Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова – 5 грантов», – рассказала председатель Комитета среднего образования МП РК Гульмира Каримова.

Церемония закрытия и награждение победителей и призеров Олимпиады состоится 2 декабря 2022 года.