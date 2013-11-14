Гранты – студентам

Недавно 44 студентам университета были вручены гранты акима Мангыстауской области. Их обладателями стали обучающиеся на 1-м, 2-м и 3-м курсах по таким специальностям, как дефектология, педагогика и психология, история, география, казахский язык и литература.

По одному гранту акимат присудил студентам 1-го курса – будущим молодым специалистам в сфере культуры и социального обеспечения: Жанар Жубановой (хореография) и Гаухар Султангалиевой (социальная педагогика и самопознание).

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе