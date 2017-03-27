Происшествия
Граждан ОАЭ и Бразилии обокрал вор-гастролер в Астане
Сотрудники столичной криминальной полиции задержали вора, похитившего сотовые телефоны у граждан ОАЭ и Бразилии, передает Kazpravda.kz.

По информации оперативников, задержанный – ранее судимый 28-летний житель Восточно-Казахстанской области. Кражу он совершил в одной из кофеен торгово-развлекательного центра столицы. 

"При допросе подозреваемый дал признательные показания. В ходе расследования установлено, что, присев между двумя посетителями в кофейне ТРЦ, он вытащил из карманов курток, висевших на спинках стульев, сотовые телефоны, после чего покинул заведение", – рассказали в ДВД.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 188 ("Кража") УК РК. Вещественные доказательства изъяты.

Пострадавшие иностранные граждане получили обратно свои телефоны, а задержанный помещен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность его к другим аналогичным преступлениям, ранее совершенными на территории города.

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