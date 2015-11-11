Граждан РК пригласили присоединиться к антикоррупционному соглашению

Общество
Ксения Воронина
Фото: 368.media
На сайте Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции появилось Открытое соглашение по вопросам создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и формирования антикоррупционной культуры в обществе. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК сообщил Али Комекбаев, руководитель департамента государственной службы и профилактики коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz.

"Данное соглашение было разработано, принимая во внимание цели и задачи, обозначенные в Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы, соглашаясь с тем, что коррупция подрывает экономическую безопасность, является прямой угрозой национальной безопасности и сдерживает социально-экономическое развитие страны, важность достижения атмосферы нетерпимости к коррупции и необходимость усиления антикоррупционных мер, основной упор которых должен быть направлен на создание превентивных условий против возникновения коррупционных правонарушений", – сказал Комекбаев.

Он также отметил, что гражданское общество играет важную роль в обеспечении стабильности, социального и экономического развития Казахстана, строительстве правового государства, формировании антикоррупционной культуры в обществе и необходимости принятия представителями гражданского сектора, вне зависимости от профиля и вида деятельности, социальной ответственности по обеспечению искоренения коррупции.

Кроме того, Комекбаев сообщил о том, что для присоединения к Открытому соглашению все желающие могут скачать на сайте и заполнить формы для физических и юридических лиц. Подписывая это соглашение, гражданин или организация обязуются не совершать коррупционных действий и способствовать искоренению коррупции в обществе.

"Учитывая цели, задачи по борьбе с коррупцией, мы постарались вовлечь в движение представителей всех слоев – это молодежь и молодежные организации, женщины и женские организации, СМИ, правозащитные и профсоюзные организации, деятели культуры, кинематографические организации, этнокультурные, религиозные, научные и иные общественные объединения, а также субъекты предпринимательства", – отметил глава департамента.

По его словам, до конца года планируется запустить открытую интернет-площадку "Адалдык аланы", которая в настоящее время работает в тестовом режиме.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Комекбаев не смог назвать бюджет антикоррупционных мероприятий.

Напомним, что 17 ноября 2014 года Глава государства поручил усилить борьбу с коррупцией с вовлечением граждан.

"Население должно понимать и быть заинтересованным в совместной бескомпромиссной борьбе против коррупции. Среди казахстанцев не должно быть равнодушных к этому вопросу. Самое главное, чтобы общественность была нетерпима к случаям проявления коррупции", – сказал Назарбаев.

