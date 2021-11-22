Граждане Египта незаконно пересекли границу Казахстана

Фото: пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Транспортные полицейские задержали двух граждан Египта за незаконное пересечение государственной границы Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
На станции Петропавловск во время проверки пассажиров поезда сообщением Алматы - Петропавловск на железнодорожном вокзале в комнату полиции были доставлены двое мужчин.
По результатам проверки выяснилось, что они являются гражданами Египта 21 и 28 лет, которые незаконно пересекли границу страны.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса ("Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК"). Проводится расследование", – говорится в сообщении ведомства.