Граждане Катара пытались вывезти около 30 редких соколов из Казахстана
Инга Селезнева
В алматинском аэропорту пограничники задержали двух граждан Катара за провоз 29-и соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Комитета национальной безопасности.
"На рейсе сообщением "Доха - Алматы" были задержаны двое граждан Катара за провоз крылатой контрабанды без сопроводительных документов. При досмотре транспорта и груза казахстанские пограничники выявили 15 деревянных ящиков без регистрационных багажных бирок и опломбировки", – говорится в информации КНБ.
По данным пограничников, в деревянных ящиках находились 29 соколов-балобанов, особи этого вида птиц занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных, взаимодействующих органов и территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.
Пограничники отмечают, что в выходные дни гражданин России пытался провезти через границу 12 голубей также без разрешительных документов. "Пернатый" груз был выявлен пограничным нарядом пункта пропуска "Кайрак авто" Костанайского погранотряда. Птиц обнаружили при досмотре автомобиля "УАЗ".