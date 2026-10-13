Граждане получают больше возможностей влиять на госрешения – эксперт из Кыргызстана о реформах Казахстана

В Казахстане расширяются возможности участия граждан в государственном управлении, активно развиваются цифровые платформы для взаимодействия с государственными органами и совершенствуются механизмы общественного контроля, сообщает Kazpravda.kz

Эти изменения способствуют укреплению общественного доверия и открытости. Такое мнение выразил кыргызстанский юрист, правозащитник и независимый эксперт по государственному и избирательному праву Мирлан Медетов.

По словам эксперта, Казахстан уделяет особое внимание формированию современных механизмов взаимодействия граждан с государственными структурами. Наряду с традиционными формами общественного участия внедряются передовые цифровые инструменты, обеспечивающие максимальную прозрачность и оперативный обмен информацией.

Ключевым направлением выступило развитие сервисов «Открытые бюджеты» и «Открытые нормативные правовые акты», а также специализированных электронных платформ для подачи обращений, проектов и предложений.

Мирлан Медетов подчеркнул, что эти инструменты позволяют гражданам в удобном онлайн-режиме направлять рекомендации, оперативно поднимать актуальные вопросы и получать качественную обратную связь от представительных и исполнительных органов.

Отдельное внимание эксперт уделил законодательным основам общественного участия, выделив принятие закона «Об общественном контроле». Документ сформировал прочную правовую базу для активного участия граждан в оценке деятельности государственных органов и обсуждении социально значимых инициатив.

Развитие этих механизмов дает возможность населению напрямую участвовать в рассмотрении законопроектов, вносить конструктивные предложения и отслеживать бюджетные процессы в сферах образования, здравоохранения, культуры и инфраструктуры.

По мнению спикера, планомерное совершенствование цифровых платформ и правовых норм открывает новые перспективы для гармоничного развития гражданского общества.

Мирлан Медетов связал успех новых механизмов участия с масштабом политических и конституционных реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Касым Жомарта Токаева.

Принятие нового Основного закона и создание новых институтов общественного диалога заложили фундаментальные гарантии для всестороннего привлечения граждан к управлению государством.

Эксперт отметил, что в Кыргызстане с высоким интересом изучают опыт Казахстана в сфере цифровизации государственного диалога и законодательного обеспечения общественного контроля.