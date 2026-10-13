Граждане получают больше возможностей влиять на госрешения – эксперт из Кыргызстана о реформах Казахстана

Мнения

В Казахстане расширяются возможности участия граждан в государственном управлении, активно развиваются цифровые платформы для взаимодействия с государственными органами и совершенствуются механизмы общественного контроля, сообщает Kazpravda.kz

Эти изменения способствуют укреплению общественного доверия и открытости. Такое мнение выразил кыргызстанский юрист, правозащитник и независимый эксперт по государственному и избирательному праву Мирлан Медетов.

По словам эксперта, Казахстан уделяет особое внимание формированию современных механизмов взаимодействия граждан с государственными структурами. Наряду с традиционными формами общественного участия внедряются передовые цифровые инструменты, обеспечивающие максимальную прозрачность и оперативный обмен информацией.

Ключевым направлением выступило развитие сервисов «Открытые бюджеты» и «Открытые нормативные правовые акты», а также специализированных электронных платформ для подачи обращений, проектов и предложений.

Мирлан Медетов подчеркнул, что эти инструменты позволяют гражданам в удобном онлайн-режиме направлять рекомендации, оперативно поднимать актуальные вопросы и получать качественную обратную связь от представительных и исполнительных органов.

Отдельное внимание эксперт уделил законодательным основам общественного участия, выделив принятие закона «Об общественном контроле». Документ сформировал прочную правовую базу для активного участия граждан в оценке деятельности государственных органов и обсуждении социально значимых инициатив.

Развитие этих механизмов дает возможность населению напрямую участвовать в рассмотрении законопроектов, вносить конструктивные предложения и отслеживать бюджетные процессы в сферах образования, здравоохранения, культуры и инфраструктуры.

По мнению спикера, планомерное совершенствование цифровых платформ и правовых норм открывает новые перспективы для гармоничного развития гражданского общества.

Мирлан Медетов связал успех новых механизмов участия с масштабом политических и конституционных реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Касым Жомарта Токаева.

Принятие нового Основного закона и создание новых институтов общественного диалога заложили фундаментальные гарантии для всестороннего привлечения граждан к управлению государством.

Эксперт отметил, что в Кыргызстане с высоким интересом изучают опыт Казахстана в сфере цифровизации государственного диалога и законодательного обеспечения общественного контроля.

#Казахстан #Кыргызстан #ОБСЕ #эксперт

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Цифровая эпоха диктует свои правила
Развитие по всем направлениям
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Приятный сюрприз для полсотни семей
Гвардейцы подвели итоги
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Из аварийного жилья – в новый дом
Укреплять единство и согласие
«Ордабасы» укрепил лидерство
Равные возможности для всех
К инклюзивному обществу
Счастливые адреса
Невероятная атмосфера и яркое зрелище
Открыт новый реабилитационный центр
Мировое татами в Астане
Курс на Нагою и Аичи
Ребята с нашего двора
Собрались сильнейшие
Горизонты обрабатывающей промышленности
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Тик и Так переехали в Семей
На Кок-Жайлау сажали ели
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Ответственность как залог справедливости
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Почти две тысячи казахстанских СМИ распространяют информаци…
Пример для региона и за его пределами – эксперт ANI о право…
Андрей Чеботарев: Конституционные реформы меняют не только …
Французские эксперты назвали Казахстан одним из лидеров инс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]