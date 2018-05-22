Общество
Граждане, заболевшие менингитом, находятся под наблюдением – Минздрав РК
Жанат Тукпиев
Все граждане, заболевшие менингитом, находятся под наблюдением. Их состояние стабильное. Об этом в кулуарах заседания Правительства РК сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Kazpravda.kz.     

"В трех регионах Казахстана еще есть заболевшие – в Алматы, ЮКО и Алматинской области. В Астане пока нет. Все пациенты под наблюдением, их состояние стабильное", – сообщил Цой.

По его словам, начиная с 2014 года в Казахстане был выявлен 21 случай заболевания менингитом. 

"18 из них верифицированы. Три летальных исхода. В целом ситуация стабильная. Каждый трехлетний период идет волнообразное течение", – сказал Цой.

В то же время он отметил, что до 2014 года было зафиксировано 66 таких случаев.

"Здесь имеет место сезонный характер, переохлаждения. Сейчас затяжной период. Лето, к сожалению, подходит медленно. У людей иммунитет слабый. Здесь, я думаю, ситуация просто раздута. Сравните: 66 случаев и 21. У нас бывает, что из-за нескольких случаев раздувают", – отметил он.

Вице-министр порекомендовал вовремя обращаться к врачам, в случае если наблюдаются симптомы заболевания.

"Тем, у кого есть длительное повышение температуры, недомогания, головные боли или было переохлаждение, нужно обратиться к доктору. Здесь могут быть разные причины, простудные заболевания, воспаления. Врачи все знают, предупреждены", – заключил Цой.

Менингит – тяжелое и опасное инфекционное заболевание, воспаление мозговых оболочек.

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