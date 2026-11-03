Гражданин Ирана перевез килограмм наркотиков в желудке

Его осудили на 10 лет

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил несовершеннолетнего гражданина Ирана к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и их незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Судом установлено, что в мае он прибыл рейсом «Горган — Актау», перевозя внутри желудка 113 капсул с опием общей массой свыше одного килограмма.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой области. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура области предупреждает: участие в незаконном обороте наркотиков влечет строгую уголовную ответственность от 5 до 20 лет лишения свободы.