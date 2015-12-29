Гражданин Китая обворовал пассажиров на борту самолета Пекин – Астана

Происшествия
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Транспортными полицейскими задержан 34-летний гражданин Поднебесной за кражу на борту самолета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

"29 декабря в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Астаны поступили заявления от двух пострадавших – 19-летнего гражданина Кыргызстана по факту кражи денежных средств в сумме одной тысячи юаней и 27-летнего гражданина Казахстана по факту кражи компьютера марки Mac Book Air. Кражи, согласно заявлениям, произошли на борту воздушного судна сообщением Пекин – Астана. Оба они являлись пассажирами указанного рейса", – говорится в собщении.

Сотрудники криминальной полиции ДВД на транспорте по подозрению в совершении данного уголовного правонарушения оперативно задержали вора, которым оказался 34-летний гражданин КНР. Выяснилось, что он следовал в качестве пассажира тем же рейсом.

Во время личного досмотра у задержанного были установлены и изъяты вещественные доказательства.

"По факту пропажи крупной суммы денег и компьютера из багажа у пассажиров авиакомпании Air Astana возбуждено уголовное дело. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования ЛОП в аэропорту Астана по ст. 188 ч.1 Уголовного кодекса РК (Кража)", – уточнили в ДВД.

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