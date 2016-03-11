Гражданин РФ выдворен за пределы Республики Казахстан

Судом установлено, что гражданин Российской Федерации, прибыв на территорию Республики Казахстан, находился на территории государства без регистрации в органах внутренних дел свыше трех суток после истечения пяти календарных дней, установленных законодательством РК для регистрации.



Постановлением районного суда №2 Зеленовского района правонарушитель признан виновным, в отношении него применено административное взыскание в виде выдворения за пределы Республики Казахстан.



Постановление суда не вступило в законную силу.



