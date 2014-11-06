Гражданин Узбекистана задержан за оскорбление полицейского в Астане Закон и Порядок

Задержан гражданин Узбекистана за публичное оскорбление представителя власти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.



36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения грубил и выражался нецензурной бранью в адрес полицейского во время оформления на рейс сообщением "Астана – Ташкент" в международном аэропорту столицы.



"Данный гражданин, находясь на борту воздушного судна, будучи в состоянии алкогольного опьянения, особо дерзко нарушил общественный порядок и спокойствие пассажиров. Использовал нецензурную брань в адрес бортпроводников, выражал явное неуважение к обществу и своими действиями нарушил порядок вылета воздушного судна. Также при производстве осмотра вышеуказанный гражданин публично оскорбил сотрудника полиции, выражаясь нецензурной бранью при исполнении им своих служебных обязанностей", – говорится в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 320 ч. 1 УК РК (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением). Задержанному грозит штраф в размере от 100 до 400 месячных расчетных показателей, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов, либо наказание исправительными работами на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок.