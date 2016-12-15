Центральная библиотечная сис­тема Астаны включает в себя 18 пуб­личных библиотек, и каждая из них к главному празднику страны подготовила специальную торжест­венную и в то же время познавательную программу. На выставки пригласили юных читателей и их родителей, чтобы рассказать об успехах страны, ставших возможными благодаря обретению страной независимости.

– Сегодня, к примеру, у нас в гос­тях – дети с особыми физическими потребностями, – рассказывает руководитель службы развития библиотек Центральной библиотечной системы акимата Астаны Сауле Уразбаева. – Для них мы приготовили концерт и интересные книжные экспозиции. Ведь лучшие человеческие качества – доброта, отзывчивость, любовь к Родине и, безусловно, гражданственность – воспитываются книгой, и сегодня, в век компьютерного засилья, очень важно подпитывать в детях и взрослых любовь к чтению.

Несмотря на тенденции технического прогресса, библиотеки столицы не потеряли своего читателя. Библиотечные фонды удалось сохранить в непростой период становления суверенитета и приумножить за годы независимости. И сегодня по-прежнему астанинцы приходят в эти книжные хранилища, чтобы найти собеседника по душе, обменяться мнениями или просто интересно провести досуг. Тем более, что по словам Сауле Уразбаевой, библиотека – это не только литературный фонд, но и целая общность людей, думающих и неравнодушных.

Это доказывает и тот факт, что акции, которые проводят сотрудники Центральной библиотечной системы, давно вышли из стен читальных залов. В этом юбилейном году библиотекари посещали ветеранов и инвалидов, помогали им по дому, делали небольшие подарки, в числе которых всегда были книги.