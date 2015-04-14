Гражданином быть обязан

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Досжан НУРГАЛИЕВ
– Татьяна Витальевна, для того чтобы гражданин мог участвовать в предстоящем голосовании, ему нужно позаботиться о том, чтобы его включили в общий список избирателей, поскольку именно это условие является основанием для выдачи ему избирательного бюллетеня. Каков этот порядок?
– В современной международной избирательной практике существуют две системы регистрации избирателей – обязательная и необязательная. При необязательной регистрации государственные органы включают в списки граждан, которые сами проявили инициативу и попросили включить их в списки избирателей. В этом случае задача избиркомов сводится к проверке соответствия граждан избирательным цензам. Такая система существует в Испании, США, в большинстве стран Северной и Южной Америки. В ряде других стран, в том числе во Франции, избиратели по закону обязаны регистрироваться, но невыполнение этой обязанности не преследуется законом. Что касается нашей страны, то граждане Казахстана имеют право участвовать в голосовании на выборах по достижении 18-летнего возраста, независимо от социального, этнического и другого происхождения, мировоззрения или любых иных обстоятельств.
Действующее законодательство о выборах предусматривает единый порядок составления списков избирателей и их представления для ознакомления избирателям. Списки избирателей по каждому участку переданы акиматами избиркомам 5 апреля 2015 года. С 10 апреля граждане могут ознакомиться с этими списками на своих избирательных участках.
Избиратели должны знать, что основанием для включения граж­данина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.
С этого времени у каждого избирателя появляется возможность проверить данные о себе в списке, и если есть там какие-либо неточности, то указать на них в заявлении с целью исправления. Заявление избирателя рассматривается участковой избирательной комиссией в день его поступления. При положительном решении коррекции в данных об избирателе производятся незамедлительно.
Примечательно, что в целях обеспечения полноты составления списков избирателей Центральная избирательная комиссия и Министерство по инвестициям и развитию проработали механизм взаимодействия участковых избирательных комиссий с ЦОНами, который будет внедрен с 10 по 26 апреля. Так, в случае обращения избирателя участковая избирательная комиссия по телефону может запросить в ЦОНе подтверждение о его регистрации на территории избирательного участка с последующим оформлением официального запроса. ЦОН может представлять информацию по телефону или по факсу.
Активно используется участковыми избирательными комиссиями такая форма работы, как домовой и поквартирный обход с привлечением в целях безопасности участковых инспекторов УВД районов.
– Каков порядок голосования внутренних мигрантов, ведь таковых граждан на момент проведения выборов в стране будет немало?
– Безусловно, поэтому необходимо также информировать избирателей о правилах получения открепительного удостоверения на право голосования. При перемене избирателем места своего пребывания в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов участковая избирательная комиссия на основании письменного заявления выдает ему открепительное удостоверение на право голосования, которое дает ему возможность проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения избирателя. Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта.
По предъявлении открепительного удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия на местах включает граждан в список избирателей на участке по месту их пребывания. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18.00 по местному времени 25 апреля.
Уважаемые избиратели! Мы ждем вас на избирательных участках 26 апреля с 7.00 до 20.00.
– Спасибо за информацию.

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