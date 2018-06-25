Происшествия
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП на трассе в Туркестанской области
В Туркестанской области трое человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передает Кazpravda.kz.

По информации департамента внутренних дел области, на 733 км автодороги Алматы – Ташкент – Термез легковой автомобиль Mazda въехал в заднюю часть микроавтобуса SsangYong.

"В результате ДТП на месте погибли трое: водитель Mazda и две женщины, одна из которых гражданка Республики Узбекистан, а также 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, из них 6 граждан Республики Узбекистан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД по статье "Нарушение правил дорожно-транспортного происшествия и эксплуатации транспортными средствами". Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование", – сообщили в ведомстве.





null

null

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Происшествия
Бегающие на крыше 19-этажного дома дети попали на видео в А…
Происшествия
Выпал из кабины и погиб под своими же колесами житель Акмол…
Происшествия
Фура с пятью тоннами чипсов перевернулась в СКО
Происшествия
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]