Гражданка Узбекистана погибла в ДТП на трассе в Туркестанской области
В Туркестанской области трое человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передает Кazpravda.kz.
По информации департамента внутренних дел области, на 733 км автодороги Алматы – Ташкент – Термез легковой автомобиль Mazda въехал в заднюю часть микроавтобуса SsangYong.
"В результате ДТП на месте погибли трое: водитель Mazda и две женщины, одна из которых гражданка Республики Узбекистан, а также 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, из них 6 граждан Республики Узбекистан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД по статье "Нарушение правил дорожно-транспортного происшествия и эксплуатации транспортными средствами". Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование", – сообщили в ведомстве.