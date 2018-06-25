Гражданка Узбекистана погибла в ДТП на трассе в Туркестанской области





"В результате ДТП на месте погибли трое: водитель Mazda и две женщины, одна из которых гражданка Республики Узбекистан, а также 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, из них 6 граждан Республики Узбекистан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД по статье "Нарушение правил дорожно-транспортного происшествия и эксплуатации транспортными средствами". Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование", – сообщили в ведомстве.