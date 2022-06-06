Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова

Чтобы ваш голос был учтен

Гражданская активность после референдума возрастет, cчитает уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова.

Во время пресс-конференции в столице она сообщила о двух обращениях, поступивших от казахстанцев, не сумевших проголосовать на референдуме. По ее словам, проб­лемы возникли из-за учетной регистрации по их месту жительства. Граждане пришли на участок для голосования по мес­ту фактического проживания, но не были к нему прикреплены, то есть заранее не приняли меры для выяснения обстоятельств.

– Конечно, можно сказать, что люди не выполнили обязательства и рекомендации, которые были озвучены в СМИ. Но, с другой стороны, возникает вопрос: это только ответственность гражданина или это ответственность в том числе и государства? Это вопрос для нашего следующего шага, – отметила Эльвира Азимова.

По ее мнению, подобные случаи заставляют задуматься, так как подобные референдумы для нас должны стать нормой.

– Мы должны понимать, что гражданская активность после референдума возрастет, поэтому нам нужно выработать четкие механизмы его проведения. Государство выделяет бюджетные средства на организацию подготовки таких референдумов и выборных кампаний, поэтому вложения должны быть эффективными, – считает Эльвира Азимова.

Уполномоченный по правам человека также сообщила о распространении в мессенджерах аудиосообщений с призывами оставлять приписки в бюллетенях во время голосования на референдуме. Эльвира Азимова пояснила, что такие приписки автоматически делают бюллетень недействительным, и напомнила, что в ходе подготовки к референдуму неоднократно разъяснялось: в бюллетене можно поставить любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который гражданин голосует. Не допус­кается проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких-либо исправлений.