​Гражданская позиция достойна уважения

Как сообщил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана, координатор Международной миссии наблюдателей МПА СНГ Валех Алескеров, в Международную миссию наблюдателей МПА СНГ входят 42 человека. Это депутаты парламентов стран СНГ, эксперты секретариата МПА СНГ, представители Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Группа работает долгое время. Она проводила мониторинг хода избирательного процесса, а позже и собственно выборов.

– Ранним утром я уже посетил два участка, – проинформировал В. Алескеров. – Так, мы присутствовали на открытии 89-го участка, куда приехали специально проверить его состояние еще до начала голосования. Мы ознакомились с оснащеннос­тью участка, готовностью сотрудников, отвечающих за процесс голосования, возможностью тех граждан, которые не включены в избирательные списки, зарегист­рироваться и участвовать в голосовании.

Увиденное, по словам В. Алескерова, произвело на них положительное впечатление. Все шло коррект­но. Наблюдателей приятно удивило то, что еще до начала голосования у дверей избирательного участка собралось довольно много людей. И с течением времени сюда подходило все больше избирателей, даже выстроилась очередь.

Остальные участники миссии находятся в Алматы, других областях Казахстана, где также проводят мониторинг. Предполагается собрать всю информацию по избирательным участкам, на которых присутствовали наблюдатели, обобщить их и подготовить предварительный отчет о ходе выборов. Окончательный вариант этого документа намечено представить руководителям парламентов в мае текущего года.

– Мы желаем казахстанцам удачного проведения выборов, избрания достойных членов Мажилиса Парламента республики, – подчеркнул заместитель председателя Милли Медж­лиса Азербайджана, координатор Международной миссии наблюдателей МПА СНГ. – Я уверен, что, какие бы партии ни представляли депутаты, они будут трудиться на благо народа, потому что для любого казахстанца единственная цель – это процветание своей страны, своего народа.

На вопрос о том, есть ли у нынешних выборов в Казахстане свои особеннос­ти, В. Алескеров ответил, что каких-либо значимых отличий избирательного процесса в республике от других стран нет. Государства Содружества развиваются в едином русле, общаются друг с другом, изучают международный опыт, стараясь перенимать все лучшее.

– Нормальный процесс, проходящий в спокойной политической обстановке, без каких-либо эксцессов, – охарактеризовал он. – Это говорит о том, что система работает стабильно, и у граждан Казахстана есть возможность выразить свое мнение через выборы депутатов, представляющих их интересы.

Свое выступление депутат Маджилиси намояндагон из Республики Таджикистан Азиз Абдулгаффор начал с поздравления казахстанцев с праздником Наурыз, который в эти дни отмечают все народы Центральной Азии. Он рассказал о том, что наблюдатели провели встречи с представителями некоторых политических партий и воочию убедились, что те активно участвовали в предвыборной кампании. По его словам, представители миссии посетили семь избирательных участков, оснащенных всем необходимым для проведения выборов. Наблюдения показали, что Центральная избирательная комиссия хорошо отработала в период подготовки к выборной кампании, соблюдены все правила и условия, предусмотренные Конституцией и Законом РК «О выборах».

– Мы, как международные наблюдатели, побеседовали с избирателями и сделали для себя заключение: казах­станцы осознают, что участие в выборах в Мажилис Парламента означает не только голосование за своего депутата, но это для них и выбор дальнейшего пути развития Казахстана, это их голос за процветание страны. Они с гордостью говорят о деятельности своего Президента, о том развитии, которое приобрела республика за годы независимости, – высказал свою точку зрения депутат из Таджикистана.

А. Абдулгаффор также подчеркнул, что в ходе наблюдения не отмечалось нарушений Конституционного закона РК «О выборах», все происходило прозрачно, демократично, в соответствии с законодательством. Были предоставлены необходимые условия для того, чтобы в выборах активно участвовали представители международных организаций, средств массовой информации, местные наблюдатели. Депутат Маджилиси намояндагон РТ выразил уверенность, что народ Казахстана выберет достойных кандидатов в состав Мажилиса Парламента РК.

Поделился он и своим небольшим наблюдением: на одном из избирательных участков он встретил 85-летнего аксакала. Когда представители избиркома хотели вручить ему памятный подарок, тот отказался со словами: «Мне не нужен этот подарок. Я буду голосовать за будущее развитие Казахстана».

– Меня этот случай очень удивил. Народ Казахстана понимает, что выборы определяют будущее его страны. Мы гордимся вашим развитием, растущим двусторонним сотрудничеством. Мы благодарны казахстанцам за ту помощь, которая была нам оказана после конфликта, произошедшего в начале нашей независимости, и в прошлом году, когда некоторые районы Таджикистана пострадали от селей и паводков, – заключил А. Абдулгаффор.