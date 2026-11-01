Гражданский кодекс: от многолетних дискуссий – к практической работе

За строкой Послания
Снежанна Имашева, депутат Курултая

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу разработать новый Гражданский кодекс, предусмотрев его принятие до конца 2027 года.

фото из архива Снежанны Имашевой

Это решение открывает следующий этап развития гражданского законодательства страны.

Вопрос о необходимости обновления Гражданского кодекса поднимался неоднократно. На протяжении многих лет он становился предметом обсуждения среди ученых-цивилис­тов, практикующих юристов, представителей государственных органов и предпринимательского сообщества. Причем дискуссия касалась не столько необходимости изменений, сколько их глубины и способов осуществления.

Действующий Гражданский кодекс состоит из Общей части, принятой в 1994 году, и Особенной части, принятой в 1999 году. Он разрабатывался в совершенно иных исторических и экономичес­ких условиях, когда Казахстан переходил от плановой систе­мы хозяйствования к рыночной экономике.

За прошедшие годы экономические отношения существенно изменились. Законодатель стремился своевременно реагировать на новые вызовы, поэтому в Граж­данский кодекс неоднократно вносились изменения и дополнения. Некоторые из них носили принципиальный характер, другие решали отдельные практические проблемы.

Однако постоянное внесение поправок имеет свои пределы. Со временем возникает вопрос не только о содержании отдельных норм, но и о том, насколько сама структура кодекса отвечает современным потребностям экономики.

Гражданский кодекс – не обычный отраслевой закон. Это фун­дамент частного права, на котором строятся многочисленные правовые отношения. Его полная замена неизбежно затронет другие законодательные акты, действую­щие договоры, правоприменительную практику и сложившиеся механизмы защиты гражданских прав.

Кроме того, далеко не все положения действующего кодекса устарели. Многие институты доказали свою эффективность и продолжают успешно применяться. Поэтому возникает закономерный вопрос: необходимо ли отказываться от работающих правовых конструкций, если их можно сохранить и усовершенствовать?

инфографика Натальи Ляликовой

На мой взгляд, в этой дискуссии обе стороны поднимают вопросы, которые нельзя игнорировать. Одни справедливо говорят о необходимости обновления, другие – о ценности стабильности и правовой преемственности.

Однако сегодня ситуация изменилась. Президент обозначил конкретную задачу и срок ее реа­лизации. Следовательно, многолетняя дискуссия о том, нужен ли Казахстану новый Гражданский кодекс, переходит в практическую плоскость. Теперь предстоит определить, каким именно должен быть новый кодекс и как обеспечить качество его разработки.

И здесь особое значение приобретает переход к цифровой экономике. Современные технологии не просто предлагают новые способы совершения привычных сделок. Они постепенно меняют характер экономических отношений, способы возникновения и передачи имущественных прав, исполнения обязательств и распределения ответственности.

В Послании Президент отдельно говорил о токенизации и развитии цифровой экономики. Правовой режим токенов и цифровых активов, электронные сделки, смарт-контракты, использование искусственного интеллекта при заключении и исполнении договоров – все это ставит перед граж­данским законодательством новые вопросы.

Например, как определить правовую природу отдельных цифровых активов? Как обеспечить защиту прав их владельцев? Кто должен нести ответственность за вред, причиненный вследствие решений автономных цифровых систем? Каким образом разрешать споры, возникающие при автоматизированном исполнении договорных обязательств?

Именно поэтому разработка нового Гражданского кодекса должна сочетать два подхода: сохранение проверенных временем правовых институтов и создание качественно новых инструментов регулирования цифровой экономики.

Не менее важна и организация самой работы. Учитывая масштаб предстоящей реформы, необходимы тщательно подготовленная концепция, широкое профессио­нальное обсуждение, оценка последствий предлагаемых изменений и согласование нового кодекса с действующей системой законодательства. К этой работе должны быть привлечены ведущие ученые-цивилисты, судьи, адвокаты, представители бизнеса, финансового сектора и специалисты в области цифровых технологий. Принципиально важно услышать как сторонников нового кодекса, так и тех, кто последовательно выступал за глубокую модернизацию действующего.

Предстоящая работа не должна сводиться к переписыванию действующих норм или механическому переносу положений зарубежного законодательства. Казахстану необходим современный, внутренне согласованный Гражданский кодекс, отвечающий особеннос­тям нашей правовой системы и одновременно учитывающий мировые тенденции развития частного права.

#экономика #реформа #Послание Президента

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