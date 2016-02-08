​Гражданский контроль

Чтобы избирательная кампания прошла в соответствии с международными нормами, в области открыт региональный филиал рес­публиканской общественной комиссии по контролю над выборами. При нем создан областной штаб и запущен процесс набора наблюдателей. Об этом сообщила на брифинге руководитель комиссии, президент ассоциации «Гражданский альянс Карагандинской области», член областной АНК Наталья Вшивцева.

В состав региональной комиссии вошли члены Гражданского альянса, жители, имеющие активную гражданскую позицию, и видные общественные деятели, представители НПО. Задача структуры – организовать обучение и подготовку наблюдателей. А цель – отслеживать выборный процесс на всех этапах, способствовать соблюдению законодательства, прозрачности и открытости кампании.