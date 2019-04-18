​Гражданский сектор в авангарде

Вопросы, касающиеся проведения выборов, были обсуждены в ходе встречи заместителя председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Армана Халбекова с представителями НПО.

Как отметил председатель общественного совета Алматы, депутат маслихата Рахман Алшанов, неправительственные организации занимают важное место в жизни страны. Они вносят серьезный вклад в формирование активного гражданского общества, в решение задач в самых разных сферах. Поэтому НПО должны принять деятельное участие в начавшейся электоральной кампании.

Директор общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева подчеркнула, что активная работа НПО в период выборов – мировая практика.

– Участие во встречах с избирателями, налаживание обратной связи – хорошая возможность для корректировки задач, стоя­щих перед государственными органами. Роль НПО также заключается в участии в выборах в качестве независимых наблюдателей, – отметила Алтынай Кобеева.

Председатель Попечительского совета Transparency Kazakhstan Марат Шибутов считает, что представители гражданского сектора смогут грамотно и обстоя­тельно выразить мнение населения на встречах с кандидатами и их доверенными лицами, чтобы будущий Глава государства знал, что волнует народ, каких улучшений граждане ждут от верховной власти.

– Transparency Kazakhstan планирует направить в ЦИК просьбу о том, чтобы все бюджеты кандидатов, выделяемые на предвыборную кампанию, были выложены на их сайтах. Избиратели должны знать, на что потрачен каждый тенге, – отметил политолог.

Как отмечалось на встрече, за время независимости Казахстан добился хороших результатов, стал узнаваем на международной арене. Все это произошло благодаря политике, проводимой Елбасы. И этот курс на развитие необходимо сохранить и укрепить.

– По поручению Первого Президента в Алматы активно реализуются партийные проекты «Бақытты отбасы», «Халыққа көмек», «Құтты мекен». Так, в рамках «Бақытты отбасы» членами депутатской фракции партии более 100 семей взяты под постоян­ный патронаж, – подчерк­нул Арман Халбеков.

Зампред городского филиала «Nur Otan» подчеркнул, что реа­лизация стратегических приоритетов, определенных Елбасы и направленных на повышение благосостояния казахстанцев, для партийцев является главным направлением работы.