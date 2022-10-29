Гражданское движение "BAQYLA" открыло уже 27 штабов в Казахстане

Чем ближе день внеочередных президентских выборов в Казахстане, тем активнее работа гражданского движения независимых наблюдателей "BAQYLA", передает Kazpravda.kz.

За короткое время это движение создало по стране 27 региональных штабов в крупных городах страны. Сеть координируется центральным штабом, который расположен в Алматы.

Всего по республике ГД "BAQYLA" планирует обеспечить наблюдение за выборами на 3000 избирательных участках с привлечением более 6000 независимых гражданских наблюдателей из числа активных граждан. Это составляет примерно 30 процентов всех избирательных участков.

Для рекрутирования наблюдателей используются все имеющиеся информационные каналы, социальные сети путем целенаправленного продвижения идеи проведения прозрачных, честных и легитимных выборов.

Посредством ZOOM-конференции и офлайн встреч инициаторами движения (Дос Кошим, Асхат Касенгали, Бахытжан Бухарбай, Эдуард Полетаев и Нургельды Абдыгани) уже обучены теории и практике наблюдения более 2000 наблюдателей по стране.

Все регионы обеспечены нужными материалами из центрального штаба.