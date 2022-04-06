Создание общественных советов при госорганах стало большим шагом на пути к обеспечению прозрачности принимаемых в стране решений и возможностей для казахстанцев влиять на позицию власти. Важность активизации этой работы отмечена и в Послании Президента народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». О том, насколько эффективно сегодня работают общественные советы, наш очередной Эксперт-совет.

Асхат Асылбеков, общественный и профсоюзный деятель

Надо понимать, что гражданское общество в Казахстане долгие годы находилось под контро­лем власти. Общества ветеранов войны, инвалидов, защитников животных, национальные культурные объединения и прочие организации позволяли себе в случае необходимости лишь апеллировать к народу и получать поддержку собственных решений.

Общественные советы поя­вились после принятия соот­ветствую­щего закона в нояб­ре 2015 года. Думаю, причиной послужило понимание ситуации на местах, где акимы превратились в удельных князей, возглавляли партию власти и не имели над собой серьезного контроля.

Местные маслихаты тоже не представляли интересы народа и были фактически полностью подконтрольны акиму. За долгие годы они потеряли свой авторитет. Вместо обсуждения и критического анализа актуальных проблем заседания данных представительских структур нередко превращались в оперативное голосование «за».

Нужен был общественный орган, который смог бы сделать прозрачным процесс принятия решений государственными структурами. Первые общественные советы появились в феврале 2016 года и в редких случаях дали возможность попасть в их состав независимым представителям гражданского общества.

Но тем не менее был создан прецедент, когда народ напрямую мог выразить свое мнение. И зачастую это мнение не совпадало с мнением акимата. Благодаря принципиальным членам ОС стали подниматься вопросы контроля выделения земельных участков под строительство, незаконной вырубки деревьев, защиты памятников истории и архитектуры. Особенно острыми были вопросы деятельности КСК, общественного транспорта и защиты животных. В Алматы, где я был членом первого состава ОС, мы с коллегой Анной Данилиной долгое время «воевали» против платной тротуарной парковки.

В лице ОС появился народный контроль, который изначально стал сильно раздражать местные власти. Я бы назвал их вторым фильтром после маслихата. Поэтому во многих областях акиматы сразу же предприняли попытку контролировать избрание или назначение членов ОС.

Состав общественного совета формируется на заседании комиссии, которая тоже избирается. Но с самого начала акиматы стали проталкивать туда лояльных представителей.

В результате вышло так, что в реалии работа общественных советов превратилась в формальность. Не знаю как в министерствах и ведомствах, но акиматы победили. При этом пока что общественные советы являются единственным органом, где беспартийный граж­данин может проявить свою общественную позицию.

Согласно закону, общественный совет имеет право участвовать в обсуждении всех бюджетов и иных нормативных актов местной власти, любого документа, принимаемого маслихатом, отчетов о достижении целевых индикаторов, в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, за некоторым исключением. Также члены ОС занимаются рассмотрением обращений физических и юридических лиц, в том числе по вопросам совершенствования государственного управления и повышению прозрачности этой работы, включая соблюдение норм служебной этики госслужащих.

Важным моментом является право ОС на разработку и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан. Самое главное – это осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных законодательством об ОС.

Но в реальности количество принятых маслихатами документов отличается от количества спущенных в общественный совет для согласования. И очень важным фактором является регламент работы совета. В первом составе ОС Алматы этот вопрос подняли после того, когда узнали, что бюджет города был одобрен одной из комиссий совета без ознакомления всех его членов с документом. Необходимо, чтобы важные вопросы вроде бюджета региона рассматривались и одобрялись всем составом общественного совета, а не одной комиссией по финансам.

Сила и авторитет у общественных советов и нового института «Ұлттық құрылтай» появятся тогда, когда их решения будут обязательными для местной и центральной власти. Народный контроль необходим, но не надо это превращать в имитацию демократии. Народу не важна форма, важно содержание.

Надеюсь, что инициативы Главы государства дополнятся предложениями общества и депутаты внесут в законы значительно больше поправок, чем сказано в Послании.