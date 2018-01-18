Гражданство 52 погибших в автобусе в Актюбинской области устанавливается –КЧС МВД РК

Происшествия
Гражданство погибших в результате возгорания автобуса в Актюбинской области устанавливается. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, подтвердив ранее появившуюся информацию, передает Кazpravda.kz.
"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км автодороги Самара-Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", – сообщил представитель КЧС.
При этом отмечено, что 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.
Остальные 52 человека погибли на месте.
Стоит отметить, что ранее в СМИ поступила информация о том, что все погибшие граждане Узбекистана.
"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км автодороги Самара-Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", – сообщил представитель КЧС.
При этом отмечено, что 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.
Остальные 52 человека погибли на месте.
Стоит отметить, что ранее в СМИ поступила информация о том, что все погибшие граждане Узбекистана.