Происшествия

Гражданство 52 погибших в автобусе в Актюбинской области устанавливается –КЧС МВД РК

Гражданство погибших в результате возгорания автобуса в Актюбинской области устанавливается. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, подтвердив ранее появившуюся информацию, передает Кazpravda.kz.

"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км автодороги Самара-Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", – сообщил представитель КЧС.

При этом отмечено, что 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.

Остальные 52 человека погибли на месте.

Стоит отметить, что ранее в СМИ поступила информация о том, что все погибшие граждане Узбекистана.

Популярное

Все
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Первый шаг – он трудный самый
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
Казахстан празднует День Республики
Курсы валют на 25 октября
Право на суверенитет и независимость
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Распростерся в небе флаг
Указ Президента Республики Казахстан
Особое значение дипломатии
Заслуги перед Отечеством
Малый Желтоксан в Семипалатинске
Национальный культурный код
Новоселье под шум дождя
В любви и согласии
Искусство человечество питает
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Происшествия
Спасатели ВКО сняли кошку с опоры моста
Происшествия
Остановка ТЭЦ: аким Риддера обратился к жителям
Происшествия
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Происшествия
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]